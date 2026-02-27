لقاء سويدان: «مصر أولًا» كانت بوابتي للكاميرا.. والمسؤولية صنعتني قبل الأضواء

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن تفاصيل بداياتها الفنية، مؤكدة أن إحساسها بالنضج سبق عمرها بسنوات، إذ كانت تشعر منذ طفولتها بأنها تتحمل مسؤوليات أكبر من سنها، سواء في تفكيرها أو في تعاملها مع العمل.

وأوضحت خلال لقائها في برنامج «خط أحمر» مع الإعلامي محمد موسى على شاشة قناة الحدث اليوم، أنها تعاملت مع الفن منذ خطواتها الأولى بجدية كاملة، فكانت حريصة على الالتزام بمواعيد التصوير وحفظ أدوارها بدقة، رغم أن فترات التصوير في ذلك الوقت كانت تمتد لأشهر طويلة، وأحيانًا لسنوات، ما تطلب منها صبرًا وانضباطًا استثنائيين وهي لا تزال طفلة.

أجواء التصوير

وأكدت أنها لم تعش أجواء التصوير بعقلية طفلة، بل كانت تدرك أن هناك التزامًا يجب إنجازه حتى النهاية، وهو ما ساهم في بناء شخصيتها مبكرًا ومنحها خبرة إنسانية قبل أن تكون فنية.

أول ظهور أمام الكاميرا

وتحدثت سويدان عن أول ظهور لها أمام الكاميرا، مشيرة إلى أن انطلاقتها لم تكن من خلال مشهد درامي، بل عبر مشاركتها في الأغنية الوطنية «مصر أولًا»، التي حققت انتشارًا واسعًا في وقتها، وكانت من أوائل الأعمال المصورة التي لاقت صدى جماهيريًا كبيرًا. وأوضحت أنها شاركت كسوليست في الأغنية، التي لا تزال محفورة في ذاكرة جيل كامل.

وأضافت أنها في تلك المرحلة لم تكن تستوعب معنى الشهرة أو قيمة النجوم الذين شاركتهم العمل، مثل سعاد حسني وأحمد زكي، إذ كانت ترى كل ما يحدث حولها كحلم جميل تعيشه ببراءة، دون إدراك لحجم التجربة وتأثيرها المستقبلي.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن تلك البدايات، رغم بساطتها في نظرها آنذاك، كانت الأساس الحقيقي الذي انطلقت منه مسيرتها، وصاغت وعيها الفني الذي رافقها في كل محطاتها اللاحقة.