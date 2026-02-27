قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

حدث في 9 رمضان .. موقعة بلاط الشهداء وفتح مدينة صقلية

حدث في ٩ رمضان
حدث في ٩ رمضان
عبد الرحمن محمد

يعد شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركات، ونستعرض طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التي وقعت في كل يوم من أيامه.

 وفي التاسع من رمضان، سجل التاريخ الإسلامي وقائع هامة بدأت من إعادة الآذان في صروح معمارية كبرى وصولاً إلى فتوحات غيرت خريطة العالم القديم.
 

ففي سنة 825 هـ، شهدت سلطنة الظاهر ططر المملوكي إعادة الآذان بمئذنة مدرسة السلطان حسن، التي تُعد أفخر بناء إسلامي في ذلك العصر. 

وعلى صعيد الفتوحات في الغرب، قام القائد موسى بن نصير في عام 93هـ، الموافق 18 يونيو 712م، بحملة لاستكمال غزو الأندلس، والتي نجح من خلالها في فتح مدينتي إشبيلية وطليطلة.
 

كما شهد التاريخ مواجهات كبرى، منها موقعة بلاط الشهداء التي وقعت في عام 114هـ، الموافق أكتوبر 732م، في (تور – بواتيه) بين شارل مارتل قائد الفرنجة وعبد الرّحمن الغافقي، وهي الواقعة التي هزم فيها العرب وقُتل الغافقي.

 وفي عام 212هـ، الموافق 1 ديسمبر 827م، نزل المسلمون على شواطئ جزيرة صقلية واستولوا عليها لنشر الإسلام في ربوعها على يد زياد بن الأغلب.
وفي فصول العزة بالأندلس، انتصر يوسف بن تاشفين قائد جيوش المرابطين في عام 479هـ، الموافق 17 ديسمبر 1086م، على الفرنجة بقيادة ألفونس السادس في معركة الزلاقة، حيث نجا ألفونس مع تسعة فقط من جيشه.

 وتشير المصادر إلى أن معركة الزلاقة وقعت يوم الجمعة 12 رجب 479هـ الموافق 23 أكتوبر 1086م.

أحداث 9 رمضان مدرسة السلطان حسن فتح صقلية موسى بن نصير معركة الزلاقة حدث في 9 رمضان

