طولان يفجر مفاجأة: خلافاتي تسببت في أزمة داخل المنتخب
أدعية النبي في جوف الليل .. 70 دعاء تقضي حوائجك وترزقك من حيث لا تحتسب
الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم
اللجنة المصرية تواصل إفطار مليون صائم في غزة.. مبادرة هزمت الجوع بمخيمات النزوح| فيديو صور
كيفية تحديد بداية الليل ونهايته.. اعرف الطريقة الشرعية
قفشة يحسم الجدل: انتمائي للأهلي أولًا.. وقرار رحيلي ليس بيدي
وزير خارجية إيران: تقدم جيد في مباحثات جنيف النووية.. وجولة رابعة قريبا
الأرصاد تحذر: رياح وأجواء شديدة البرودة على البلاد.. وسقوط أمطار بـ5 محافظات
وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد
وزير الدفاع الباكستاني: صبرنا نفد.. وندخل حربا مفتوحة مع طالبان
مصر تصنع السعادة في غزة.. إحياء أجواء رمضان بحفلات ترفيهية والفلسطينيون يشيدون بقوة الدراما المصرية|فيديو وصور
الاتفاق شفهي.. إبراهيم عبد الجواد يكشف مفاجأة بشأن أزمة ريبيرو مع الأهلي
رياضة

خسارة منتخب مصر أمام مالي في تصفيات كأس العالم 2027

منتخب السلة
رباب الهواري

تلقى منتخب مصر لكرة السلة خسارة أمام نظيره منتخب مالي بنتيجة 86-77، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات النافذة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2027. 

وجاء اللقاء في افتتاح مشوار الفراعنة بهذه المرحلة المهمة من التصفيات، وسط حضور جماهيري في صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية.

برج العرب تستضيف منافسات المجموعة الرابعة

تقام مباريات النافذة الثانية للمجموعة الرابعة على صالة برج العرب، خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 1 مارس الجاري. وتضم المجموعة منتخبات مصر، أنجولا، أوغندا، ومالي، حيث تسعى جميع المنتخبات لتحقيق أفضل النتائج من أجل حجز بطاقة التأهل إلى المرحلة التالية.

وتحظى استضافة الإسكندرية لهذه المنافسات بأهمية كبيرة، في ظل رغبة المنتخب المصري في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتائج إيجابية تعزز من فرصه في مشوار التصفيات.

تفاصيل المباراة أمام مالي

شهدت المباراة أداءً متقاربًا بين المنتخبين في فترات عديدة، إلا أن منتخب مالي تمكن من حسم اللقاء لصالحه بفارق تسع نقاط، مستفيدًا من دقته الهجومية في اللحظات الحاسمة. ورغم محاولات لاعبي منتخب مصر للعودة في النتيجة وتقليص الفارق، فإن خبرة لاعبي مالي لعبت دورًا مهمًا في تأمين الفوز بنتيجة 86-77.

المواجهات المقبلة وحسابات التأهل

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر في مباراته الثانية مع منتخب أنجولا يوم السبت 28 فبراير، قبل أن يختتم مواجهاته في هذه النافذة بلقاء منتخب أوغندا يوم الأحد 1 مارس.


 

وتنص لائحة التصفيات على تأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2027، ما يجعل المواجهتين المقبلتين حاسمتين بالنسبة للفراعنة لتعويض خسارة الافتتاح والحفاظ على آمال التأهل


 

