في نهار رمضان.. سقوط سيدة في الترعة بعد اعتداء وحشي بدمنهور والداخلية تتحرك

في مشهد أثار حالة واسعة من الغضب والاستياء، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء رجل على سيدة وإلقائها داخل إحدى الترع بقرية نديبة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة. الفيديو، الذي انتشر بسرعة كبيرة، أظهر تفاصيل صادمة دفعت الأجهزة الأمنية للتحرك الفوري لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

تحرك أمني سريع وضبط المتهم

على الفور، باشرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فحص الفيديو المتداول، حيث تم التأكد من مكان وزمان تصويره، وتحديد هوية الشخص الظاهر في المقطع. وأسفرت التحريات عن ضبط المتهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لرصد ومتابعة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة المقاطع التي توثق وقائع اعتداء أو تجاوزات تمس أمن وسلامة المواطنين.

تفاصيل المشهد.. مشادة تتحول إلى اعتداء

وأظهر الفيديو رجلًا ملتحيًا ممسكًا بشومة، وبجواره سيدة تقف إلى جانبه، بينما تقف سيدة أخرى في مواجهته وسط أجواء مشحونة بالتوتر. ووفق ما وثقه المقطع، اندلعت مشادة كلامية بين الطرفين، في وقت كان فيه مصور الفيديو يقف أعلى أحد المباني القريبة.

لم تتضح من الفيديو أسباب الخلاف أو بدايته، لكن المشهد تصاعد سريعًا، حيث قام الرجل بإلقاء بعض متعلقات السيدة في مياه الترعة، وسط اعتراضها ومحاولاتها الدفاع عن نفسها.

لحظة السقوط في المياه

ومع احتدام الموقف، أقدم المتهم على دفع السيدة بقوة لتسقط داخل مياه الترعة، قبل أن يواصل الاعتداء عليها باستخدام الشومة، في مشهد أثار صدمة واسعة بين المتابعين، خاصة وأن الواقعة حدثت في وضح النهار وخلال شهر رمضان المبارك.

الواقعة أعادت التأكيد على أهمية سرعة التعامل مع أي محتوى يوثق اعتداءات أو انتهاكات، وعلى دور الأجهزة الأمنية في التحرك الحاسم لحماية المواطنين. وبينما تستكمل التحقيقات لكشف جميع ملابسات الحادث، يبقى المشهد الذي وثقته الكاميرا شاهدًا على خطورة لحظات الغضب حين تتحول إلى عنف، وعلى أن القانون يظل حاضرًا لمحاسبة كل من يتجاوز حدوده.