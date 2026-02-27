قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى
كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير
بث مباشر لـ صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بحضور الرئيس السيسي
خبراء الضرائب: مصر اقتربت من الاكتفاء الذاتي في السكر.. لكن المصانع تعاني
موعد خسوف القمر الكلي في رمضان 2026
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي
لتعزيز التنسيق الإقليمي.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية
تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في دهس مهندس مواطنين بسيارة العلم الاسرائيلي
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة
لماذا تتصاعد المواجهات بين أفغانستان وباكستان مجددًا؟ | تقرير
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى نصر العاشر من رمضان
الزراعة: التوسع في المنافذ لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار وتخفيضات 30%
تحقيقات وملفات

في نهار رمضان.. سقوط سيدة في الترعة بعد اعتداء وحشي بدمنهور والداخلية تتحرك

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
أحمد العيسوي

في مشهد أثار حالة واسعة من الغضب والاستياء، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء رجل على سيدة وإلقائها داخل إحدى الترع بقرية نديبة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة. الفيديو، الذي انتشر بسرعة كبيرة، أظهر تفاصيل صادمة دفعت الأجهزة الأمنية للتحرك الفوري لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

تحرك أمني سريع وضبط المتهم

على الفور، باشرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فحص الفيديو المتداول، حيث تم التأكد من مكان وزمان تصويره، وتحديد هوية الشخص الظاهر في المقطع. وأسفرت التحريات عن ضبط المتهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لرصد ومتابعة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة المقاطع التي توثق وقائع اعتداء أو تجاوزات تمس أمن وسلامة المواطنين.

تفاصيل المشهد.. مشادة تتحول إلى اعتداء

وأظهر الفيديو رجلًا ملتحيًا ممسكًا بشومة، وبجواره سيدة تقف إلى جانبه، بينما تقف سيدة أخرى في مواجهته وسط أجواء مشحونة بالتوتر. ووفق ما وثقه المقطع، اندلعت مشادة كلامية بين الطرفين، في وقت كان فيه مصور الفيديو يقف أعلى أحد المباني القريبة.

لم تتضح من الفيديو أسباب الخلاف أو بدايته، لكن المشهد تصاعد سريعًا، حيث قام الرجل بإلقاء بعض متعلقات السيدة في مياه الترعة، وسط اعتراضها ومحاولاتها الدفاع عن نفسها.

لحظة السقوط في المياه

ومع احتدام الموقف، أقدم المتهم على دفع السيدة بقوة لتسقط داخل مياه الترعة، قبل أن يواصل الاعتداء عليها باستخدام الشومة، في مشهد أثار صدمة واسعة بين المتابعين، خاصة وأن الواقعة حدثت في وضح النهار وخلال شهر رمضان المبارك.

 

الواقعة أعادت التأكيد على أهمية سرعة التعامل مع أي محتوى يوثق اعتداءات أو انتهاكات، وعلى دور الأجهزة الأمنية في التحرك الحاسم لحماية المواطنين. وبينما تستكمل التحقيقات لكشف جميع ملابسات الحادث، يبقى المشهد الذي وثقته الكاميرا شاهدًا على خطورة لحظات الغضب حين تتحول إلى عنف، وعلى أن القانون يظل حاضرًا لمحاسبة كل من يتجاوز حدوده.

البحيرة الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية السيدة مواقع التواصل

