تخصيص أراض لإنشاء مراكز إيواء للكلاب الحرة في الغردقة

بحث اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، مع الدكتورة رشا صلاح أحمد مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، آليات توفير أراضٍ تابعة للمدينة لإنشاء مراكز إيواء للكلاب الحرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الجهود للتعامل مع ملف الكلاب الضالة والسيطرة على الظاهرة، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتطبيق أحكام القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع حضره الدكتور شنودة وليم مدير قسم الصحة العامة بمديرية الطب البيطري، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير التخطيط العمراني، ومدير البيئة بالمدينة، لبحث آليات التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية.

وناقش الاجتماع إمكانية تخصيص قطعة أرض مناسبة لإنشاء مراكز إيواء وفق الاشتراطات الفنية المعتمدة، بما يحقق السيطرة الآمنة على أعداد الكلاب الحرة ويحافظ على الصحة العامة.

وأوضحت مدير عام الطب البيطري أن المقترح يأتي في إطار الدعم الفني واللوجستي الذي تقدمه الهيئة العامة للخدمات البيطرية للمحافظات، والذي يشمل توفير جرعات لقاح السعار، وإمداد المديرية بالرسومات الهندسية لمراكز الإيواء، والمواصفات الفنية للسيارات المخصصة لنقل الكلاب، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية للعاملين على أساليب الإمساك الآمن.

كما تناول الاجتماع أهمية التنسيق مع الجهات المعنية، ومنها جمعيات الرعاية الحيوانية، للمساهمة في تنفيذ برامج التعقيم للحد من تكاثر الكلاب الحرة، مع التأكيد على الإزالة الدورية للمخلفات والقمامة التي تمثل بيئة جاذبة لتجمعها وانتشارها.

وأكد رئيس مدينة الغردقة استعداد المدينة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة لإقامة هذه المراكز، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وتحقيق استجابة فعالة لهذه الظاهرة، في إطار توجيهات محافظ البحر الأحمر بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية لتحسين جودة الحياة للمواطنين.