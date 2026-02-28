قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

منال عوض: نعمل وفقاً لرؤية متكاملة لتطوير منظومة التدريب ورفع جودة الأداء

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مفصلًا  حول مستجدات تنفيذ برنامج بناء القدرات بالتنمية المحلية والبيئة والشراكات مع الجامعات المصرية الراغبة فى الإنضمام إلى مبادرة الوزارة لبناء الكوادر البشرية بالتعاون مع الجامعات، إلى جانب متابعة الأنشطة التدريبية والعلمية وخطة تطوير التدريب المعتمدة لمركز سقارة .

تنفيذ مبادرة بناء الكوادر البشرية بالتعاون مع عدد من الجامعات 

وأكد التقرير الذى تلقته الدكتورة منال عوض، من الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة، أن الوزارة تمضي بخطوات متسارعة في تنفيذ مبادرة بناء الكوادر البشرية بالتعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المصرية، في إطار خطة تطوير التدريب وبناء الإنسان بالمحليات وفق برنامج عمل الحكومة 2024–2027.

الإعداد لورشة عمل متخصصة مع معهد التخطيط القومي

وأشار التقرير ، إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة مع عدد من الجامعات، حيث تم الانتهاء من الصيغة الأولية لبروتوكول التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تمهيدًا للتوقيع، كما يجري الإعداد لورشة عمل متخصصة مع معهد التخطيط القومي لبناء نموذج قياس أثر التدريب ، إلى جانب مقترح لإطلاق دبلوم رقمي متكامل في الإدارة المحلية ، كما تم عقد 3 اجتماعات مع جامعة القاهرة لإعداد برنامجين علميين متخصصين في الإدارة المحلية، والتجهيز لمؤتمر التدريب والتأهيل فى المحليات ، فضلًا عن التعاون مع جامعات بنها وطنطا والمنصورة وكفر الشيخ وبني سويف وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية وجامعة حورس والمنصورة وبنى سويف ، حيث عقد عدد من الاجتماعات الافتراضية والزيارات الميدانية للقاء قيادات الجامعات ، لإعداد برامج أكاديمية ومهنية متخصصة تخدم احتياجات منظومة الإدارة المحلية بالمحافظات.

الخطة السنوية للتدريب بمركز سقارة

وفيما يتعلق بالخطة السنوية للتدريب بمركز سقارة للعام المالى 2025–2026، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ البرامج المستهدفة بالخطة مع تجاوز العدد المخطط للمتدربين بزيادة 560 متدربًا خلال نصف العام المالي، مع رفع كفاءة أدوات التدريب وتعزيز الانضباط بالعملية التدريبية، كما تم التعاون بين مركز سقارة ووزارة الشباب والرياضة والهلال الأحمر المصرى.
كما تم الانتهاء من إعداد مجلة علمية محكمة بعنوان "رؤى محلية لأوراق السياسات والأبحاث"، واعتمادها لدى بنك المعرفة المصري والحصول على الترقيم الدولي، تمهيدًا لإطلاقها رسميًا، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد 9 أوراق سياسات متخصصة في مجال التنمية المحلية، وفي إطار دعم التميز المؤسسي، أطلقت الوزارة جائزة "جدير" للتميز والإبداع الإداري لكوادر التنمية المحلية، وجارٍ استكمال مراحل التقييم النهائية للمرشحين في عدد من الفئات القيادية والتنفيذية.

المنحة الكورية لتطوير نموذج محاكاة للتدريب على إدارة المخلفات الصلبة

كما تضمن التقرير متابعة تنفيذ المنحة الكورية لتطوير نموذج محاكاة للتدريب على إدارة المخلفات الصلبة بمركز سقارة، والتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء لإطلاق مشروع أوراق السياسات، إلى جانب التعاون مع مؤسسة فولبرايت مصر في مجال استقدام خبراء دوليين لتدريب الكوادر المحلية ، وعقد لجان تقييم من الخبراء لمناقشة مشروعات التخرج بكافة البرامج التخصصية وبرامج المسار الوظيفي ، كما تم التعاون مع قيادات الوزارة فى تنفيذ 26 ورشة عمل بمجالات استرداد أراضى الدولة وقانون التصالح على بعض مخالفات البناء وحقوق الانسان والتعاون مع مبادرة اليونسكو .

كما أشار التقرير إلى تنفيذ مبادرة الحزم التدريبية للعاملين بالوزارات والجهات الحكومية بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة فى إطار جهود الوزارة للشراكات والمسئولية المجتمعية واستفاد منها 18 وزارة وهيئة مصرية و اشادت بجهود وزارة التنمية المحلية فى تقديم برامج تدريبية بجودة عالية، كما تم تنفيذ برامج تدريبية لاتحاد بشبابها التابع لوزارة الشباب والرياضة ، كما تم تنفيذ برامج تدريب للهلال الأحمر المصرى ، وجار الاعداد لإعلان برنامج مسئولية مجتمعية لمجتمع سقارة ومركز البدرشين لتنفيذ برامج للشباب فى مجال التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي وكتابة السيرة الذاتية خلال إجازة الصيف .


واستعرض د.عصام الجوهرى الانشطة التسويقية للمركز مع عرض الدراسة الاعلامية والصورة الذهنية لقطاع التدريب ومركز التنمية المحلية بسقارة التى تضمنت التقارير الرقمية من منصات التواصل الاجتماعى والتحليل الاعلامى والتى اظهرت طفرة رقمية بالوصول الى ملايين المتابعين لانشطة وفاعليات المحتوى و التدريب و اخبار الوزارة عبر صفحات المركز و الاخبار الصحفية المتابعة للانشطة والفاعليات التدريبية و العلمية،كما تم استعراض خمسة حقائب تدريبية جديدة ستقوم الوزارة بدعم المحافظات بها خلال الفترة القادمة و ذلك ضمن مشروع انتاج المحتوى التدريبى المحكم طبقا لمعايير و مرجعيات تدريبة اكاديمية. 

تطوير البنية التحتية لمر كز سقارة


وعلى صعيد تطوير البنية التحتية الحالية لمركز سقارة ، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من أعمال الهدم للمباني القديمة بمركز سقارة، واستكمال الهيكل الخرساني للمبنى الجديد، والبدء في أعمال التشطيبات للواجهات الخارجية، مع الإعداد لرفع كفاءة باقي المباني الأخري بالمركز.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الوزارة تسعى من خلال برنامج الشراكات  مع الجامعات المصرية المختلفة إلى تحسين مدخلات العنصر البشري في منظومة المحليات بصورة مستدامة ودون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية، من خلال نموذج تعاون تشاركي مع المؤسسات العلمية والتدريبية المصرية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الجهود والأنشطة المختلفة لقطاع التدريب و التحول الرقمى ولمركز سقارة تأتي في إطار رؤية متكاملة لتطوير منظومة التدريب بالإدارة المحلية، ورفع جودة الأداء، وتعزيز الوعي المؤسسي، وبناء كوادر قادرة على مواكبة متطلبات التحول الرقمي والتنمية المستدامة بالمحافظات ، مؤكدة أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بملف التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري بالإدارة المحلية والبيئة وتقديم الدعم الفني للعاملين بالمحافظات والديوان العام للوزارة.

