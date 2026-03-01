حركة تغييرات شاملة في إدارات التعليم الخاص بـ الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، إجراء حركة تغييرات شاملة لرؤساء أقسام إدارات التعليم الخاص بالإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة، بما يحقق تجديد الدماء والاستفادة من الكفاءات القيادية المتميزة.

وقد وجه الدكتور عربي أبو زيد مدير المديرية رؤساء أقسام التعليم الخاص بالإدارات التعليمية التسع بمتابعة المدارس الخاصة واللوائح والقوانين ومتابعة المعلمين وتخصصاتهم.

وشدد أبوزيد على تفعيل الكاميرات بالمدارس طبقا للقرار الوزاري المنظم للعملية التعليمية داخل المدارس الخاصة والوقوف أولا بأول على اى معوقات تعرقل سير العملية التعليمية

وأوضح أن المرحلة القادمة تتطلب بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم الخاص بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا ثقته في القيادات التعليمية الجديدة وقدرتهم على تحقيق الأهداف المرجوة.

وشملت الحركة تعيين كل من:

*إيهاب يوسف حسن رئيسا لقسم التعليم الخاص بإدارة منتزه ثان التعليمية.

*ريم إبراهيم فرحات رئيسا لقسم التعليم الخاص بإدارة منتزه أول التعليمية.

*ياسمين عبد العزيز إبراهيم رئيسا لقسم التعليم الخاص بإدارة شرق التعليمية.

*رفيق مسيحه عزيز رئيسا لقسم التعليم الخاص بإدارة وسط التعليمية.

*مريم محمود ذكي رئيسا لقسم التعليم الخاص بإدارة غرب التعليمية.

*أحمد إيهاب محمد رئيسا لقسم التعليم الخاص بإدارة الجمرك التعليمية.

*هند مصطفى سليمان رئيسا لقسم التعليم الخاص بإدارة العجمي التعليمية.

*ميرفت فايق بطرس رئيسا لقسم التعليم الخاص بإدارة العامرية التعليمية.

*عبير عبد الوهاب حسين رئيسا لقسم التعليم الخاص بإدارة برج العرب التعليمية.