قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغنيمي يحذر من اتساع رقعة الصراع: نرفض الاعتداءات على إيران ونؤكد أن أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري
رشقة صاروخية إيرانية جديدة تستهدف تل أبيب وحيفا
تجديد حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد 15 يوما على ذمة التحقيق
موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية–الإيرانية
في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية - الإيرانية
جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي
الحكومة: جارٍ اتخاذ إجراءات نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي.. ودمج 7 هيئات اقتصادية
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة
الصين تستنكر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف فوري للعمل العسكري
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حركة تغييرات شاملة في إدارات التعليم الخاص بـ الإسكندرية

رؤساء التعليم الخاص
رؤساء التعليم الخاص
أحمد بسيوني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، إجراء حركة تغييرات شاملة لرؤساء أقسام إدارات التعليم الخاص بالإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة، بما يحقق تجديد الدماء والاستفادة من الكفاءات القيادية المتميزة.

وقد وجه الدكتور عربي أبو زيد مدير المديرية رؤساء أقسام التعليم الخاص بالإدارات التعليمية التسع بمتابعة المدارس الخاصة واللوائح والقوانين ومتابعة المعلمين وتخصصاتهم.

وشدد أبوزيد على تفعيل الكاميرات بالمدارس طبقا للقرار الوزاري المنظم للعملية التعليمية داخل المدارس الخاصة والوقوف أولا بأول على اى معوقات تعرقل سير العملية التعليمية

وأوضح أن المرحلة القادمة تتطلب بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم الخاص بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا ثقته في القيادات التعليمية الجديدة وقدرتهم على تحقيق الأهداف المرجوة.

وشملت الحركة تعيين كل من:

*إيهاب يوسف حسن رئيسا لقسم التعليم الخاص بإدارة منتزه ثان التعليمية.

*ريم إبراهيم فرحات رئيسا لقسم التعليم الخاص بإدارة منتزه أول التعليمية.

*ياسمين عبد العزيز إبراهيم رئيسا لقسم التعليم الخاص بإدارة شرق التعليمية.

*رفيق مسيحه عزيز رئيسا لقسم التعليم الخاص بإدارة وسط التعليمية.

*مريم محمود ذكي رئيسا لقسم التعليم الخاص بإدارة غرب التعليمية.

*أحمد إيهاب محمد رئيسا لقسم التعليم الخاص بإدارة الجمرك التعليمية.

*هند مصطفى سليمان رئيسا لقسم التعليم الخاص بإدارة العجمي التعليمية.

*ميرفت فايق بطرس رئيسا لقسم التعليم الخاص بإدارة العامرية التعليمية.

*عبير عبد الوهاب حسين رئيسا لقسم التعليم الخاص بإدارة برج العرب التعليمية.

الإسكندرية التعليم الخاص الادارات عربي أبوزيد حركة تغييرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ترشيحاتنا

ملتقى باب الريان.. بالجامع الأزهر

ملتقى باب الريان بالجامع الأزهر : الزكاة تحقق التكافل والتماسك الاجتماعي

أذكار الصباح مكتوبة

أذكار الصباح مكتوبة.. رددها الآن ولا تتكاسل عنها

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان .. انتهز الفرصة في أيام المغفرة

بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد