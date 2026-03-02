قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين ينعي والد الإعلامية نهال طايل
ياه على الفرحة يا زمالك.. الدردير: هنكسب الأهلي وبيراميدز وناخد الدوري
الإعلامية نهال طايل تعلن عن وفاة والدها
صفارات الإنذار تدوي شمال دولة الاحتلال بعد إطلاق صواريخ من لبنان
جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة
ننتظر تصحيح المسار.. بيان من المصري ضد طاقم تحكيم مباراة إنبي في الدوري
دوي انفجارات قرب مطار بغداد الدولي بعد استهداف معسكر الدعم اللوجستي الأمريكي
دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان.. ردده تفتح أبواب الجنة وتحقق أمنياتك
فتحي سند: الزمالك يفتح أبواب مدرسة الفن والهندسة
طرق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026 ومواعيد الحجز
إيران توسع دائرة النار.. صواريخ باليستية وانشطارية توقع عشرات القتلى والجرحى داخل إسرائيل
إعلام عبري: إيران استخدمت صاروخ «انشطاري» في أحدث الهجمات على إسرائيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج العقرب.. حظك اليوم الإثنين 2 مارس: لحظات رومانسية

العقرب
العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 2 مارس 2026 على العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 2 مارس 2026

يقدم لك الأهل والأصدقاء نصائح هادئة. في العمل، تُحقق الخطوات المدروسة مكاسب ثابتة. وضعك المالي مستقر إذا تجنبت الشراء الاندفاعي. احصل على قسط كافٍ من الراحة، والتزم بروتين يومي مريح، ومارس تمارين التنفس البسيطة للحفاظ على هدوئك وصفاء ذهنك..

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 

سيجد العاملون في مجالات الهندسة المعمارية، والسيارات، والتسويق، والصناعات الدوائية، والضيافة فرصًا جديدة في الخارج. من الجيد التفكير في تحديات جديدة مُرتبطة بالعمل، وسيتلقى الطلاب المُنتظرون للقبول في الجامعات الأجنبية أخبارًا سارة.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 حافظ على شرب كمية كافية من الماء يوميًا وتجنّب استخدام الشاشات لفترات طويلة دون انقطاع. خطوات صغيرة ومنتظمة للعناية بالنفس ستعزز قدرتك على التحمل والتركيز.

برج العقرب عاطفيا 

في العلاقات، شاركهم لحظات بسيطة من الاهتمام، كالمساعدة في أعمال المنزل أو كتابة رسالة رقيقة، تجنب اختبار الحدود أو توجيه تعليقات جارحة. اختر كلماتك الرقيقة وتحلَّ بالصبر لتعزيز الثقة، قضاء وقت هادئ معًا سيقربكما ويعزز الاحترام المتبادل، وخططا لنزهة هادئة معًا.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

 استخدم ملاحظات هادئة لتدوين الأفكار وتجنب التنقل بين المشاريع. سيلاحظ القادة جهدك المتواصل. لا تعد بالكثير دفعة واحدة؛ اختر ما يمكنك إنجازه على أكمل وجه. 

العقرب حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم العقرب اليوم

