أكاديمية البحث العلمي تطلق النداء الوطني للتكنولوجيا العميقة لربط الابتكار بالصناعة



أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للنداء الوطني للتكنولوجيا العميقة (National Deep Tech Call – NDTC) تحت مظلة مبادرة "بوابة الابتكار الوطنية" (National Innovation Gateway).



يهدف النداء إلى ربط البحث العلمي بالصناعة، وتحويل مخرجات الأبحاث إلى منتجات اقتصادية ذات قيمة مضافة، وتعزيز ريادة الأعمال التكنولوجية في المجالات المتقدمة.



تشمل محاور المبادرة: (الاستدامة والتحول الأخضر، الأنظمة الذكية والتنقل المتقدم، تقنيات الكم وأشباه الموصلات، البيانات والذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتقنيات ما بعد الكم، التكنولوجيا الحيوية)

يتم التقديم عبر الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا:

http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/النداء-الوطني-للتكنولوجيا-العميقة-e/?lang=ar

وللاستفسارات يمكن التواصل عبر الميل: [email protected]