ممدوح شاهين: اختلفت على الأجر مع ياسمين صبري في مسلسل جراب حوا

علق المنتج ممدوح شاهين على عدم إنتاجه أي عمل فني للفنانة ياسمين صبري، قائلًا إنه كان أمام فرصة للتعاون معها في بداياتها، لكن الأمر لم يكتمل بسبب الخلاف على الأجر في ذلك الوقت، مضيفًا: «كنت بعمل مسلسل جراب حوا.. وقالولي في ممثلة لسه عاملة جبل الحلال، قولتلهم هديها 20000 ألف جنيه، قالولي لا 25 ألف، قولتلهم لا».

وأوضح ممدوح شاهين، خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، أنه كان يحضر لعمل «جراب حوا»، وكانت ياسمين قد لفتت الأنظار بعد مشاركتها في «جبل الحلال»، مضيفًا: «رشحوها لي وقتها، لكن كان في اختلاف على الأجر، والميزانيات وقتها كانت مختلفة تمامًا عن دلوقتي».

وأكد ممدوح شاهين أنه لا يحمل أي موقف سلبي تجاهها، بل يرى أنها ممثلة مجتهدة وناجحة، قائلًا: «هي فنانة شاطرة جدًا وقمر، وربنا يوفقها، ويمكن أكون ندمان إن التعاون ما تمش وقتها».