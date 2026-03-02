قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس
ترامب: نلت من المرشد الإيراني قبل أن ينال مني
غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف طهران و3 مدن إيرانية
اقتصادية النواب تناقش أزمة عدم إدراج المواليد الجدد على البطاقات التموينية..اليوم
هل القوامة أن يكون الرجل سي السيد في بيته؟.. مفتي الجمهوررية يرد
سقوط أمطار | الأرصاد تحذر طقس اليوم شديد البرودة
مسؤولون أمريكيون: شكوك جدية في قدرة المعارضة الإيرانية على إسقاط النظام
هل يتفاوت الأجر في الصيام على قدر المشقة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أنباء عن اغتيال أمين حزب الله نعيم قاسم في غارات إسرائيلية على بيروت
دوي صفارات الإنذار يوقظ الكويت فجرا.. والدفاع الجوي يتصدى لأهداف معادية
وفقا لآخر تحديث.. سعر العملات العربية في البنك الأهلي بالمستهل
فضل العبادة في الثلث الأخير من الليل.. مفتي الجمهورية يكشف عنها
ممدوح شاهين: اختلفت على الأجر مع ياسمين صبري في مسلسل جراب حوا

ممدوح شاهين
ممدوح شاهين

علق المنتج ممدوح شاهين على عدم إنتاجه أي عمل فني للفنانة ياسمين صبري، قائلًا إنه كان أمام فرصة للتعاون معها في بداياتها، لكن الأمر لم يكتمل بسبب الخلاف على الأجر في ذلك الوقت، مضيفًا: «كنت بعمل مسلسل جراب حوا.. وقالولي في ممثلة لسه عاملة جبل الحلال، قولتلهم هديها 20000 ألف جنيه، قالولي لا 25 ألف، قولتلهم لا».

وأوضح ممدوح شاهين، خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، أنه كان يحضر لعمل «جراب حوا»، وكانت ياسمين قد لفتت الأنظار بعد مشاركتها في «جبل الحلال»، مضيفًا: «رشحوها لي وقتها، لكن كان في اختلاف على الأجر، والميزانيات وقتها كانت مختلفة تمامًا عن دلوقتي».

وأكد ممدوح شاهين أنه لا يحمل أي موقف سلبي تجاهها، بل يرى أنها ممثلة مجتهدة وناجحة، قائلًا: «هي فنانة شاطرة جدًا وقمر، وربنا يوفقها، ويمكن أكون ندمان إن التعاون ما تمش وقتها».

