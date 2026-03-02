قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب: كلمة الرئيس السيسي تجسد حكمة القائد في قراءة التحولات الإقليمية وحماية السيادة المصرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حسن رضوان

أشاد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ، بالرسائل الطمأنينة والمصارحة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة، مؤكداً أن كلمة الرئيس كشفت عن قدرة فائقة في "قراءة المشهد" والتعامل مع التحديات المتسارعة التي تحيط بالمنطقة.

وأوضح "عتمان" في تصريحاته أن الدولة المصرية، بفضل رؤية القيادة السياسية، لم تكن يوماً بمعزل عن قضايا محيطها، بل تلعب دوراً محورياً كصمام أمان للاستقرار. 

وأضاف: "إن إشارة الرئيس إلى الجهود المخلصة لتجنب التصعيد الإقليمي، والوساطة المصرية الواعية، تعكس ثقل مصر السياسي وإدراكها العميق بأن تداعيات الحروب لا تقف عند حدود الدول المتصارعة، بل تمتد لتهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها".

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن حكمة الرئيس السيسي في إدارة الأزمات تستند إلى ركيزتين أساسيتين قوة الردع في امتلاك مصر لجيش قوي وقوات مسلحة باسلة قادرة على حماية مقدرات الوطن، مما يجعل مصر عصية على أي محاولة للاقتراب من أمنها القومي.

والتلاحم الشعبي وهو الرهان الدائم على وعي المواطن المصري وتحمله للمسؤولية، وهو ما وصفه السيد الرئيس بأنه "سر النجاح" في تجاوز تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة بدءاً من كورونا وصولاً إلى الصراعات الراهنة.

وثمن النائب عادل مأمون عتمان توجيهات الرئيس للحكومة بدراسة كافة السيناريوهات والاحتياطات اللازمة لمواجهة أي اضطرابات في سلاسل الإمداد أو أسعار الطاقة نتيجة التوتر في مضيق هرمز أو قناة السويس. مؤكداً أن الدولة نجحت في توفير احتياطات استراتيجية من السلع الأساسية، مما يقطع الطريق أمام أي قلق بشأن تأمين احتياجات المواطنين.

واختتم النائب عتمان تصريحه قائلاً: "نحن خلف قيادتنا السياسية، واثقون في أن مصر، بفضل الله ثم بصبر شعبها وقوة جيشها وحكمة رئيسها، ستعبر هذه المرحلة المضطربة من تاريخ المنطقة وهي أكثر قوة واستقراراً".

الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة التصعيد الإقليمي القيادة السياسية سلاسل الإمداد

