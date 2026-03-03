التشيك ترسل طائرة لنقل رعاياها العالقين في الأردن

أ ش أ

أعلن وزير الخارجية التشيكي، بيتر ماسينكا، إرسال طائرة تابعة للجيش اليوم /الثلاثاء/ لنقل المواطنين التشيكيين العالقين في الأردن.

وقال ماسينكا - حسبما ذكر راديو براغ الدولي - إنه وفقا لنظام التسجيل الطوعي التابع للوزارة، هناك حوالي 6 آلاف و600 مواطن تشيكي في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن ما يقرب من 650 شخصا أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم في ظل الوضع الأمني ​​بالمنطقة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد شنت عدة ضربات ضد إيران أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات إلى جانب عدد من القيادات البارزة في مقدمتهم المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقد أعلنت إيران من جانبها شن ضربات تستهدف إسرائيل والمصالح الأمريكية في المنطقة.