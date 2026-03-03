أول تعليق من بيراميدز علي أحقية بطولة الدوري لـ الأهلي

علق مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز، علي أحقية النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري عن النسخة الماضية.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، حتى الآن لم يخرج حكم رسمي من المحكمة بشأن حسم لقب دوري نايل الموسم الماضي

وشدد المصدر ، اعترضنا على أحد المحكمين بالقضية لارتباطه بالعمل في مكتب المحامي الدولي للأهلي الذي يتولى القضية.

وتابع، لن نلجأ لأى درجات تقاضي أخرى أو الطعن في المحكمة الفيدرالية السويسرية

واختتم المصدر تصريحاته ، حاربنا على حقنا حتى أخر نفس وتكفينا عدالة السماء بالألقاب القارية مثل دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، والألقاب العالمية مثل بطل القارات الثلاث التي حصلنا عليها.