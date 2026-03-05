ماذا يحدث عند تناول جلد الدجاج المحمر؟

حذرت الدكتورة سماح نوح من الإفراط في تناول جلد الدجاج أو البط، موضحة أنه غني بالسعرات الحرارية والدهون، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الصحة حال تناوله بكميات كبيرة.



وأوضحت أن الجزء الأكبر من الدهون الموجودة في جلد الدجاج تحديدًا هو دهون غير مشبعة، إذ تصل نسبة الدهون الأحادية غير المشبعة إلى نحو 72%، مثل حمض الأوليك الموجود في زيت الزيتون، وهي دهون مفيدة لصحة القلب وتساعد على خفض الكوليسترول الضار وتحسين مستويات الدهون في الدم.



إلا أنها شددت على أن جلد الطيور يحتوي أيضًا على نسبة من الدهون المشبعة، والإفراط في تناول هذا النوع من الدهون قد يؤدي إلى رفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلًا عن أن السعرات الحرارية المرتفعة قد تسبب زيادة الوزن إذا لم يتم حرقها بانتظام.



وأضافت أن جلد الدجاج يحتوي على نسبة من البروتين والكولاجين، وهو عنصر مهم لصحة الجلد والشعر والأظافر، لكن ذلك لا يعني تناوله دون حساب.



وأشارت إلى أن جلد البط يُعد أكثر دهنية من جلد الدجاج، لذلك يُفضل تقليل الكمية المتناولة منه، على ألا تتجاوز نسبة الجلد 10% فقط من الوجبة، مع ضرورة تحميره في الفرن بدلًا من القلي في السمن أو الزيت لتجنب مضاعفة السعرات الحرارية.



كما نصحت بعدم تناول جلد الرقبة تحديدًا، لأنه يُعد الأغنى بالدهون، وهو الأكثر سُمكًا وبالتالي الأصعب في الهضم.