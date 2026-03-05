قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ذكرى مولد الإمام الحسن سيد شباب أهل الجنة.. معلومات حول حياته وسبب وفاته
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
حاول استدراجها لممارسة الحرام.. ضبط طبيب تحرش بقريبته الطفلة في أكتوبر
باقة سيارات مستعملة سعرها 300 ألف جنيه,, صور ومواصفات
خبير لوائح رياضية: لا استئناف على الإيقاف.. والطعن يقتصر على الغرامة المالية
الصحة: ارتفاع منشآت الرعاية الأولية المعتمدة من GAHAR إلى 142 منشأة
هل تتحول المواجهة الإيرانية إلى فوضى اقتصادية طويلة الأمد؟
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
حوادث

إعلانات وهمية.. سقوط عصابة نصبت على مواطنين عبر الإنترنت

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال إيهامهم بالتحصل على أرباح مالية تصاعدية نظير الترويج لبعض المنتجات عبر إحدى المنصات الإلكترونية الوهمية.


 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام عناصر إجرامية دولية بإدارة إحدى المنصات الإلكترونية الوهمية للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بإمكانية حصولهم على أرباح مالية تصاعدية عقب قيامهم بالتسجيل بالمنصة المشار إليها وإيداع مبالغ مالية بها كرسوم متغيرة لاستثمارها فى التسويق الإلكترونى لعدد من المنتجات "دون الوفاء بذلك"، وقيام 5 عناصر داخل البلاد بتحصيل أموال المواطنين عبر محافظ مالية إلكترونية مفعلة على المنصة وتحويلها لعملات رقمية مشفرة وإرسالها للعناصر المتواجدة خارج البلاد القائمة على إدارة المنصة مقابل نسبة من الأرباح.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، أمكن ضبط عناصر التشكيل وضبط بحوزتهم “41 هاتفا محمولا (بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى) – 4 جهاز حاسب آلى (لاب توب) – 14 بطاقة بنكية ذكية- 2 محفظة لعملات رقمية مشفرة- 495 شريحة هاتف محمول (مفعل على عدد منها محافظ مالية إلكترونية)”. 

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 2,5 مليون جنيه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.



 

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فاتن سعيد

عين سحرية.. الناقد محمود عبد الشكور: فاتن سعيد ممثلة جيدة وموهوبة

معرض فيصل للكتاب

رمضان شهر الرحمات والبركات.. ندوة بمعرض فيصل للكتاب

رانيا محمود ياسين

رانيا محمود ياسين: الكوميديا سر حماسي لـ«بيت بابا».. وقدمت دوري «بمزاج»| خاص

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

