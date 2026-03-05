بتكلفة 650 مليون جنيه.. بدء صب خرسانة مدينة الطلاب بجامعة الغردقة

شهدت جامعة الغردقة انطلاق أعمال صب الخرسانة لمشروع المدينة الجامعية الجديدة، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 650 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة الجامعة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وتفقد الدكتور محفوظ عبد الستار أبو الفضل، رئيس جامعة الغردقة، سير العمل بالمشروع داخل الحرم الجامعي، يرافقه حمدي محمد علي، الأمين العام المساعد للجامعة، للاطلاع على الموقف التنفيذي لمراحل الإنشاء والتأكد من انتظام العمل وفق الجدول الزمني المحدد.

ويقام مشروع المدينة الجامعية على مساحة تقارب 8 آلاف متر مربع، ويضم 500 غرفة سكنية بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 4000 طالب وطالبة، في إطار جهود الجامعة لتوفير سكن طلابي حديث يلبي احتياجات الطلاب ويواكب التوسع في أعداد الدارسين.

وأكد رئيس الجامعة أن المشروع يتم تنفيذه وفق أعلى المعايير الهندسية والإنشائية، بما يضمن توفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة للطلاب، تسهم في دعم استقرارهم الأكاديمي وتوفير الخدمات المعيشية المناسبة.

وخلال جولته التفقدية، شدد أبو الفضل على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع، مع تطبيق اشتراطات السلامة المهنية داخل موقع العمل، مشيرًا إلى أن المدينة الجامعية الجديدة تمثل خطوة مهمة ضمن خطة التطوير الشامل التي تشهدها جامعة الغردقة في مختلف قطاعاتها التعليمية والخدمية.