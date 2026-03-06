هونر 600 لايت يلفت الأنظار بكاميرا 108 ميجابكسل وبطارية ضخمة

كشفت شركة هونر Honor، عن هاتفها الجديد Honor 600 Lite بهدوء، حيث أدرجته الشركة رسميا ضمن قائمة أجهزتها المتاحة للشراء دون تنظيم حدث إطلاق أو إعلان كبير.

مواصفات Honor 600 Lite

يعتمد الهاتف على تصميم بسيط نسبيا، إذ تأتي الواجهة الأمامية مع فتحة على شكل حبة دواء Pill-shaped أعلى الشاشة، بينما يضم الجزء الخلفي وحدة كاميرات مستطيلة تحتوي على عدستين إلى جانب فلاش LED.

كما أضافت الشركة زرا مخصصا للتصوير على الجانب الأيمن من الهاتف، يرجح أنه يتيح فتح الكاميرا والتقاط الصور بسرعة بلمسة واحدة، ويتوفر الهاتف بلونين هما الذهبي والرمادي

يتميز هاتف Honor 600 Lite بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.6 بوصة وبدقة 1.5K، مع دعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوع أقصى يصل إلى 6500 شمعة.

ويعمل الهاتف بمعالج ميدياتك Dimensity 7100 Elite، مقترنا بذاكرة 12 جيجابايت رام وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

هاتف Honor 600 Lite

يرتكز نظام التصوير في هاتف Honor 600 Lite على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

يحتوي هاتف Honor 600 Lite، على بطارية بسعة 6520 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 وات.

كما يدعم الجهاز مزايا الاتصال بتقنية Bluetooth 6.0 والاتصال قريب المدي NFC، ويدعم معيار مقاومة الماء والغبار IP66

وعلى صعيد البرمجيات، يعمل الهاتف بواجهة هونر MagicOS 10 المبنية على نظام Android 16.

هاتف Honor 600 Lite

سعر Honor 600 Lite

يتوفر هاتف Honor 600 Lite للبيع في ماليزيا مقابل سعر يبدأ من 355 دولارا، مع عرض لفترة محدودة يشمل خصما بقيمة 100 رينغيت بالإضافة إلى ضمان ممتد لمدة عام إضافي (1+1 سنة) بقيمة 99 رينغيت.