إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
الصحة: افتتاح وتجهيز 10 أقسام ووحدات علاج طبيعي جديدة في 7 محافظات
التضامن: اتساع الفجوة العلاجية بين مرضى الإدمان من الإناث عالميا
ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم
الأوراق المطلوبة لإثبات شورت بلوك على السيارة في المرور
هونر 600 لايت يلفت الأنظار بكاميرا 108 ميجابكسل وبطارية ضخمة

شيماء عبد المنعم

كشفت شركة هونر Honor، عن هاتفها الجديد Honor 600 Lite بهدوء، حيث أدرجته الشركة رسميا ضمن قائمة أجهزتها المتاحة للشراء دون تنظيم حدث إطلاق أو إعلان كبير.

مواصفات Honor 600 Lite

يعتمد الهاتف على تصميم بسيط نسبيا، إذ تأتي الواجهة الأمامية مع فتحة على شكل حبة دواء Pill-shaped أعلى الشاشة، بينما يضم الجزء الخلفي وحدة كاميرات مستطيلة تحتوي على عدستين إلى جانب فلاش LED.

كما أضافت الشركة زرا مخصصا للتصوير على الجانب الأيمن من الهاتف، يرجح أنه يتيح فتح الكاميرا والتقاط الصور بسرعة بلمسة واحدة، ويتوفر الهاتف بلونين هما الذهبي والرمادي

يتميز هاتف Honor 600 Lite بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.6 بوصة وبدقة 1.5K، مع دعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوع أقصى يصل إلى 6500 شمعة.

ويعمل الهاتف بمعالج ميدياتك Dimensity 7100 Elite، مقترنا بذاكرة 12 جيجابايت رام وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

يرتكز نظام التصوير في هاتف Honor 600 Lite على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

يحتوي هاتف Honor 600 Lite، على بطارية بسعة 6520 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 وات.

كما يدعم الجهاز مزايا الاتصال بتقنية Bluetooth 6.0 والاتصال قريب المدي NFC، ويدعم معيار مقاومة الماء والغبار IP66

وعلى صعيد البرمجيات، يعمل الهاتف بواجهة هونر MagicOS 10 المبنية على نظام Android 16.

سعر Honor 600 Lite

يتوفر هاتف Honor 600 Lite للبيع في ماليزيا مقابل سعر يبدأ من 355 دولارا، مع عرض لفترة محدودة يشمل خصما بقيمة 100 رينغيت بالإضافة إلى ضمان ممتد لمدة عام إضافي (1+1 سنة) بقيمة 99 رينغيت.

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

