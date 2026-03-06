قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ البحر الأحمر ونائبة وزيرة التضامن يبحثان دعم الأسر الأولى بالرعاية

ابراهيم جادالله

استقبل الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والوفد المرافق لها، في مستهل زيارتها للمحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم الجهود التنموية والاجتماعية المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ورحب محافظ البحر الأحمر بنائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين المحافظة والوزارة في تنفيذ برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا بمختلف مدن المحافظة. وأكد أن محافظة البحر الأحمر تُعد نافذة مصر السياحية لمختلف دول العالم، نظرًا لما تستقبله من زائرين من مختلف الجنسيات، وهو ما يوفر فرصًا كبيرة لدعم وتسويق منتجات الأسر المنتجة والحرف اليدوية.

من جانبها، قدمت المهندسة مرجريت صاروفيم التهنئة لمحافظ البحر الأحمر بمناسبة توليه مهام منصبه، مؤكدة حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تعزيز التعاون مع المحافظة لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية. واستعرضت جهود الوزارة في دعم تلك الفئات، موضحة أن الرؤية الحالية تركز على الحماية من أجل الإنتاج، والعمل على تمكين الأسر الأكثر احتياجًا للخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد، مع تعزيز الدور التشاركي لمؤسسات المجتمع المدني لتحقيق المستهدفات التنموية وفق رؤية مصر 2030.

كما تناول اللقاء جهود الوزارة في دعم الأسرة المصرية من خلال عدد من البرامج والمبادرات، من بينها برنامج «مودة» الذي يستهدف تعزيز التماسك الأسري ونشر الوعي بأسس بناء العلاقات الأسرية السليمة، إلى جانب المبادرة الوطنية «مودة.. تربية.. مشاركة» التي تهدف إلى توعية الأسر وتنفيذ تدخلات موجهة للأطفال في مختلف المراحل العمرية.

وأكد محافظ البحر الأحمر أهمية دعم الأسر اقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى ضرورة توفير منافذ لتسويق منتجات الأسر المنتجة والحرف اليدوية، مع دراسة إقامة معرض دائم بمدينة الغردقة نظرًا لطبيعتها السياحية، بما يسهم في تحسين دخول الأسر ودعم الاقتصاد المحلي، مع بحث إمكانية تعميم الفكرة في باقي مدن المحافظة.

كما ناقش اللقاء عددًا من التحديات الاجتماعية التي تواجه الأسر بالمحافظة، حيث استعرض ممثلو الجهات التنفيذية والمجتمع المدني أبرز المشكلات، مع التأكيد على إعداد خريطة متكاملة لتلك التحديات ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ بالتنسيق بين الجهات المعنية.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين محافظة البحر الأحمر ووزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تسهم في تعزيز التماسك الأسري وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

حضر اللقاء ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر، و رندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج «مودة»، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، و هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، و شريف إسماعيل مدير مكتب نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و محمد حسين بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني بالمحافظة.

اخبار البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة محافظة البحر الاحمر

