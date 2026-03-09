في ذكرى يوم الشهيد.. ماذا تقدم القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين

عرفانا بجميل وفضل شهدائنا الأبرار، تحيي مصر والقوات المسلحة في التاسع من مارس من كل عام ذكرى يوم الشهيد"، وهو ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969، حينما ضرب أروع الأمثال في الفداء والتضحية من أجل حماية الوطن.

ففي ذلك اليوم، توجه الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق إلى الجبهة ليتابع بنفسه المعارك والبطولات التي يقوم بها الجيش المصري أمام المحتل الإسرائيلي، وأثناء تواجده على الجبهة، استشهد وسط أبطال القوات المسلحة، ليضرب المثل في الشرف والتضحية، وليسجل التاريخ واحدة من أروع وأعظم قصص البسالة والشجاعة والفداء من أجل الوطن وليحفظ له التاريخ أيضا هذا الموقف العظيم.

والتاريخ يؤكد دائماً على أن عطاء أبطال القوات المسلحة على مر العصور، يجسد الشرف والتفاني والإخلاص والانتماء الذي يعكس عقيدة الجيش المصري، حيث ستظل العسكرية المصرية، رمزا للفداء والتضحية في سبيل الحفاظ على هذا الوطن العظيم.

خدمات لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة اهتماما كبيرا لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بالشكل الذي يتناسب مع التضحيات التي قدموها فداء لثرى الوطن، ولذلك فلزم التطوير الدائم والمستمر لأوجه التكريم والتواصل معهم في مكان إقامتهم وكذا التنسيق مع الجهات المعنية بالقوات المسلحة للتواصل مع نظيرتها من الجهات المدنية لحل المشاكل وتذليل الصعاب التي تواجههم.

أبرز الخدمات التى تقدم لأسر الشهداء والمصابين

تكريم جميع المستفيدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات.

تكريم الأب المثالي والأم المثالية "برحلات عمرة وحج".

تكريم أوائل الطلبة من الشهادات العامة والجامعات من أبناء أسر الشهداء والمصابين ضمن تكريمات القوات المسلحة.

تقديم العديد من المساعدات "المادية - المعنوية" للمستفدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات، وأعضاء الجمعية طبقاً للائحة جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وبعد إجراء بحث "ميداني - اجتماعي" وهي "إعانة ثابتة - إعانة بدل مرافق - إعانة عاجلة - إعانة زواج - إعانة وفاة - منحة - سلفة - بدل نقدي للأجهزة التعويضية - الدراجات البخارية".

إصدار خطابات تذكية لأعضاء الجمعية من المصابين وأسر الشهداء.

التنسيق مع صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة لتدبير وحدات سكنية لأسر الشهداء ومصابي العمليات.

تكريم جميع المستفيدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات سنويَا من خلال الزيارات وعقد اللقاءات بجميع محافظات الجمهورية على مدار العام في حضور المحافظين والعمل على حل مشاكلهم.

تنفيذ زيارات منزلية لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات كبار السن الغير قادرين على حضور الاحتفالات أثناء تنفيذها بالمحافظات.

المزايا الممنوحة لأسر الشهداء والمصابين

هناك العديد من المزايا الممنوحة لأسر الشهداء والمصابين وهي:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2804 لسنة 2017 بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن شغل المصابين وأسر الشهداء للوظائف حيث تم توظيف الكثير منهم.

قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم 45 لسنة 2020 بشأن إعفاء أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من الرسوم الدراسية وكذا استثنائهم من شرطي الكثافة والسن عند التحويل.

قرار وزير التعليم العالي بمنح الطلاب أبناء الشهداء الكارت الذهبي الذي يتيح لهم جميع الخدمات التي تقدم بالكليات والمعاهد الحكومية بالمجان كذلك الأولوية في الحصول على المنح المجانية بالجامعات الخاصة والأهلية.

تقديم خدمة الغسيل الكلوي من خلال مركز الكلى.

إنتاج الأجهزة التعويضية والتكميلية ومساعدات الحركة والدواعم المفصلية بمصنع الأجهزة التعويضية بفرع الوفاء والأمل.

رعاية مصابي "العمليات/المصابين أثناء الخدمة" المقيمين في فرع الوفاء والأمل.

المتابعة الدورية للمسنين "رجال / سيدات" المقيمين بفرع الوفاء والأمل وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

تقديم الرعاية الطبية للمقيمين داخل فرع الوفاء والأمل بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

تقديم العلاج التأهيلي المناسب للحالات المرضية للمقيمين بفرع الوفاء والأمل من خلال مركز العلاج الطبيعي.

تدريب المصابين على الحرف التي تناسب الإصابة مثل "النحت – الخزف – الرسم على الزجاج- المصنوعات الجلدية" بقسم التأهيل بفرع الوفاء والأمل.

تصنيع الأثاث الخشبي اللازم للجمعية بمصنع الأخشاب بفرع الوفاء والأمل.

تقديم الرعاية المستمرة للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة من أبناء "العسكريين/المدنيين" المقيمين بفرع الوفاء والأمل مع إقامة حفلات ترفيهية لهم.

أنشطة تعود بالنفع على المحاربين

يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التي تعود بالنفع على المحاربين منها: