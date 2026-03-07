البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم للنداء الوطني للتكنولوجيا العميقة.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للنداء الوطني للتكنولوجيا العميقة (National Deep Tech Call – NDTC) تحت مظلة مبادرة "بوابة الابتكار الوطنية" (National Innovation Gateway).

التعليم العالي: مفتي الجمهورية يشارك في ملتقى قيم لتعزيز وعي الشباب وبناء الشخصية وزير التعليم العالي يلتقي اللجنة المؤقتة لنقابة التكنولوجيين قنصوة: مخرجات التعليم قبل الجامعي تمثل المدخل الرئيسي لمنظومة التعليم العالي وزيرا التعليم العالي والتربية والتعليم يبحثان تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير آليات التنسيق المشترك تكثيف التواصل بين قيادات "التربية والتعليم" و"التعليم العالي" لتجهيز الطلاب للإلتحاق بالجامعات وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي وزير التعليم العالي: إنشاء المناطق التكنولوجية بالجامعات لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال وزيرا التعليم العالي والصناعة يبحثان تعزيز التعاون لترجمة الأبحاث العلمية وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان إدراج المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل.. خطوة استراتيجية نحو نظام صحي متكامل وزيرا التعليم العالي والصناعة يطلقان مبادرة لتحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات صناعية مبتكرة

ويهدف النداء إلى ربط البحث العلمي بالصناعة، وتحويل مخرجات الأبحاث إلى منتجات اقتصادية ذات قيمة مضافة، وتعزيز ريادة الأعمال التكنولوجية في المجالات المتقدمة.

واوضحت الأكاديمية محاور المبادرة تشمل: (الاستدامة والتحول الأخضر، الأنظمة الذكية والتنقل المتقدم، تقنيات الكم وأشباه الموصلات، البيانات والذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتقنيات ما بعد الكم، التكنولوجيا الحيوية)

وأشارت إلى أنه يتم التقديم عبر الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا:

http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/النداء-الوطني-للتكنولوجيا-العميقة-e/?lang=ar

وللاستفسارات يمكن التواصل عبر الميل: [email protected]