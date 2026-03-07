فليك يتفوق بالأرقام قبل مواجهة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الليجا

كشفت الإحصائيات عن تفوق واضح للألماني هانزي فليك، المدير الفني لـ برشلونة، على فريق أتلتيكو بلباو قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

تفوق كامل لفليك

واجه فليك فريق أتلتيك بيلباو في خمس مباريات سابقة بمختلف البطولات، ونجح في تحقيق الفوز خلالها جميعًا، حيث جاءت النتائج كالتالي:

2-1، 2-0، 3-0، 4-0، و5-0، ما يعكس تفوقًا واضحًا للمدرب الألماني في مواجهاته أمام الفريق الباسكي.

موقف الفريقين في جدول الدوري

يدخل برشلونة مباراة الليلة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة بعد مرور 26 جولة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

في المقابل، يحتل أتلتيك بيلباو المركز التاسع برصيد 35 نقطة، وهو ما يعكس الفارق في النتائج بين الفريقين هذا الموسم، رغم أن الفوز على برشلونة يظل إنجازا كبيرا لأصحاب الأرض، وقد يمنحهم دفعة معنوية قوية في مشوارهم بالمسابقة.

أرقام هجومية ودفاعية

على مستوى الأداء في آخر 10 مباريات، سجل أتلتيك بيلباو 15 هدفًا بمعدل 1.5 هدف في المباراة، لكنه عانى دفاعيًا بعدما استقبلت شباكه 16 هدفًا بمعدل 1.6 هدف في اللقاء كما فشل في الحفاظ على نظافة شباكه خلال تلك الفترة.

أما برشلونة، فيقدم مستويات قوية مؤخرًا، بعدما سجل 24 هدفًا في آخر عشر مباريات بمعدل 2.4 هدف في المباراة، بينما استقبلت شباكه ستة أهداف فقط بمعدل 0.6 هدف، ونجح الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه في ست مباريات، وهو ما يعكس التوازن الكبير بين القوة الهجومية والصلابة الدفاعية.