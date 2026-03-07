تعرف على مواجهات الجولة الرابعة عشرة بدوري السوبر لسيدات السلة

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الرابعة عشرة والأخيرة من الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات.

وتشهد الجولة 4 مباريات قوية في مجموعة المنافسة على اللقب، حيث يواجه سموحة نظيره نيو جيزة في الساعة الثامنة والنصف مساءً على صالة نادي سموحة، ويلتقي الصيد نظيره الجزيرة على صالة نادي الصيد في الساعة التاسعة مساءً، وفي نفس التوقيت يستضيف نادي سبورتنج نظيره النادي الأهلي على صالة سبورتنج في قمة مباريات الجولة.

وتُختتم لقاءات الجولة بمواجهة مصر للتأمين ونظيره هليوبوليس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على صالة مركز شباب الجزيرة.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيو جيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

وتُذاع مباريات دوري سيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب من خلال الرابط التالي:

youtube.com/@egyptbasketballfederation

كما يمكنكم متابعة جميع الإحصائيات والتفاصيل الخاصة بالمباريات عبر الموقع الرسمي لإحصائيات الاتحاد المصري لكرة السلة:

ebl.web.geniussports.com