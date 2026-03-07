محمود مسلم : أرفض إقالة توروب رغم أنى لا أثق فيه بسبب كوكا وطاهر

رفض الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، فكرة إقالة الدنماركى ييس توروب المدير الفني للنادى الاهلى رغم تراجع نتائج الفريق.

وقال الدكتور محمود مسلم الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" :"أرفض إقالة توروب في الوقت الحالي..رغم انه لعب ماتشين او ثلاثة حلويين بس إنما الفرق بينه وبين كولر إنه بيعمل التبديلات بدري شوية عن الدقيقة 70 بتاعت كولر باين حد قاله"

وأضاف :" توروب كان بيثق في كوكا وراكن يوسف بلعمري وأنا لا أثق في أي مدرب يلعب كوكا وطاهر محمد طاهر ومحمد هانى ، مش عارفة ليه قعدنا سامى قمصان كام سنة بدون مبرر ، مش عارف ليه مصرين ندفع مرتبات للاعبين ومدربين وهما في بيوتهم زي كريستو وداري ، وليه مش بنجيب مدرب عدل وصفقات عدلة".

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان.