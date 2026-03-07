محمود مسلم : لو الأهلى خرج بدون بطولات هتكون كارثة في جبين الخطيب

يري الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، أن فكرة خروج الأهلى بموسم صفري ستكون كارثة في جبين محمود الخطيب رئيس النادي.

وقال الدكتور محمود مسلم الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" :"حاسس إن الأهلى مش هيعمل حاجة الموسم دا ، ولو حصل كدا هتكون كارثة في جبين محمود الخطيب ، مفيش صفقات ولا مدرب ".



ويضيف :"بنشوف مدرب يمشى من الأهلى ويرفع عليه قضية دي أول مرة تحصل ، فين محمود الخطيب من قطاع الناشئين ، ازاي نشوف لاعب متميز زي إبراهيم الاسيوطى وبعدين يختفى".



