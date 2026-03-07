قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب مصفاة حيفا بصواريخ خيبر شكن
علي جمعة: لغة الأرقام لا تكذب واحتمال وجود الكون "صدفة" يساوي صفراً
سباق الأمتار الأخيرة.. 7 أندية تطارد آخر بطاقتين لمجموعة التتويج بالدوري المصري
عمرو موسى: إيران غير مستعدة للاستسلام كما طالب ترامب
موسكو: لم نجبر الطلاب الصينيين في روسيا على الخدمة في الجيش
موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر وعدد أيام الإجازة المتوقعة
موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟
رئيس إسرائيل: جميع الخيارات مطروحة بشأن العفو عن نتنياهو وفق القانون
7 قتلى وجرى في استهداف جوي إسرائيلي لفرق الإسعاف جنوب لبنان
الاحتلال لا يعرف عنها شيئا.. الجامع الأزهر يوضح أخلاق الحرب في الإسلام
الأكبر منذ بدء الحرب .. أصوات انفجارات قوية بخليج حيفا في رشقة صاروخية من حزب الله
بوست صادم .. مي عمر ترد على منشور شماتة في وفاة والدها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تارا عماد تشعل زفاف شقيقة عباس الريس بأغنية "اتغاظوا بقي" مسلسل في إفراج

تارا عماد
تارا عماد

تشعل كراميلا (تارا عماد) حفل زفاف عايدة (جهاد حسام الدين) شقيقة عباس الريس (عمرو سعد) في الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل إفراج، بتقديم أغنية تراب بصوتها، بعنوان "اتغاظوا بقى" كلمات وألحان حازم إكس وتوزيع فلسطيني وميكس وماستر 
وتسجيل هاني محروس.

تعد هذه الأغنية الثانية لتارا عماد ضمن أحداث المسلسل، حيث قدمت أغنيتها السابقة في الحلقة الأولى كجزء من عملها بالفندق، لكنها هذه المرة تقدم الأغنية وترقص معها بطريقة شعبية وسط أقارب وأحباب العروسين عايدة وشداد (حاتم صلاح). حيث شاركها الجميع الرقص والفرحة.

يأتي هذا بعد أن ذهب عباس إلى كراميلا في بيتها لكي يعتذر لها عما بدر منه سابقاً من اتهامات قاسية وشكوك في نواياها، معترفاً بخطئه في الحكم عليها.

ولا يكتفي بالاعتذار فحسب، بل يفاجئها باعترافه بحبه لها، ولكي يثبت صدق نواياه، يقدم لها هدية تحمل قيمة عاطفية كبيرة بالنسبة إليه، إذ يمنحها عقدًا ذهبيًا وحلقًا كانا يخصان ابنته الراحلة فريدة. في لفتة مؤثرة تعكس مدى ثقته بها ومكانتها الخاصة في قلبه.

هذه اللحظة العاطفية تترك أثرًا واضحًا في نفس كراميلا، وتعيد الدفء إلى العلاقة التي طالما شابها التوتر. وبعد هذه المصالحة، يصطحبها عباس إلى حفل زفاف شقيقته عايدة، حيث تتغير الأجواء تماما من مشاعر الاعتذار والبوح إلى أجواء الاحتفال والفرح. هناك، تتصدر كراميلا المشهد حين تصعد لتغني أغنية شعبية وسط أجواء صاخبة من البهجة، قبل أن تشارك الحضور الرقص على الإيقاع الشعبي، في لحظة تعكس جانبًا مختلفًا من شخصيتها.

يأتي هذا المشهد ليؤكد التحول الكبير في علاقتها بعباس، فبعد أن كانت محاطة بالاتهامات والشكوك، أصبحت اليوم حاضرة إلى جانبه في واحدة من أهم المناسبات العائلية.

مسلسل "إفراج" من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة النجم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، سما ابراهيم، دنيا ماهر وعبد العزيز مخيون وعلاء مرسي.

رسامة كاهن جديد

سيامة كاهن جديد بكنيسة السيدة العذراء والرسولين بطرس وبولس في هولندا

رهبان جدد

انضمام 5 رهبان جدد إلى مجمع رهبان دير الأنبا بيشوي ببرية شيهيت

الأنبا إبراهيم إسحق وكهنة الإيبارشيّة البطريركية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس اللقاء الدوري لكهنة الإيبارشيّة البطريركية

مسلسل المتر سمير الحلقة 3 .. ناهد السباعى تنتصر على كريم محمود عبد العزيز فى قضية الطلاق

هذا ما يحدث عند تناول الفول بالبيض في السحور؟

معلومات لا تعرفها عن حصوات اللوزتين.. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج

تجاهل يجدد الأزمة بين ياسمين عبدالعزيز ومي عمر لسبب صادم |القصة الكاملة

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

