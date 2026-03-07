تارا عماد تشعل زفاف شقيقة عباس الريس بأغنية "اتغاظوا بقي" مسلسل في إفراج

تشعل كراميلا (تارا عماد) حفل زفاف عايدة (جهاد حسام الدين) شقيقة عباس الريس (عمرو سعد) في الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل إفراج، بتقديم أغنية تراب بصوتها، بعنوان "اتغاظوا بقى" كلمات وألحان حازم إكس وتوزيع فلسطيني وميكس وماستر

وتسجيل هاني محروس.

تعد هذه الأغنية الثانية لتارا عماد ضمن أحداث المسلسل، حيث قدمت أغنيتها السابقة في الحلقة الأولى كجزء من عملها بالفندق، لكنها هذه المرة تقدم الأغنية وترقص معها بطريقة شعبية وسط أقارب وأحباب العروسين عايدة وشداد (حاتم صلاح). حيث شاركها الجميع الرقص والفرحة.

يأتي هذا بعد أن ذهب عباس إلى كراميلا في بيتها لكي يعتذر لها عما بدر منه سابقاً من اتهامات قاسية وشكوك في نواياها، معترفاً بخطئه في الحكم عليها.

ولا يكتفي بالاعتذار فحسب، بل يفاجئها باعترافه بحبه لها، ولكي يثبت صدق نواياه، يقدم لها هدية تحمل قيمة عاطفية كبيرة بالنسبة إليه، إذ يمنحها عقدًا ذهبيًا وحلقًا كانا يخصان ابنته الراحلة فريدة. في لفتة مؤثرة تعكس مدى ثقته بها ومكانتها الخاصة في قلبه.

هذه اللحظة العاطفية تترك أثرًا واضحًا في نفس كراميلا، وتعيد الدفء إلى العلاقة التي طالما شابها التوتر. وبعد هذه المصالحة، يصطحبها عباس إلى حفل زفاف شقيقته عايدة، حيث تتغير الأجواء تماما من مشاعر الاعتذار والبوح إلى أجواء الاحتفال والفرح. هناك، تتصدر كراميلا المشهد حين تصعد لتغني أغنية شعبية وسط أجواء صاخبة من البهجة، قبل أن تشارك الحضور الرقص على الإيقاع الشعبي، في لحظة تعكس جانبًا مختلفًا من شخصيتها.

يأتي هذا المشهد ليؤكد التحول الكبير في علاقتها بعباس، فبعد أن كانت محاطة بالاتهامات والشكوك، أصبحت اليوم حاضرة إلى جانبه في واحدة من أهم المناسبات العائلية.

مسلسل "إفراج" من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة النجم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، سما ابراهيم، دنيا ماهر وعبد العزيز مخيون وعلاء مرسي.