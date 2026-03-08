السياحة تُلزم الشركات بالإخطار الفوري عن تعذر وإلغاء الرحلات

شهدت الأيام الماضية إيقاف وغلط بعض خطوط الطيران الدولية، نتيجة الحرب الدائرة بين التى خيمت بظلالها على ارباك حركة الطيران في العالم.



وفى إطار ذلك خاطبت غرفة شركات السياحة أعضائها باخطار الغرفة حال وجود سائحين تعذر عودتهم من مصر إلى بلادهم، بالإضافة إلى حال وجود إلغاء أو تعديل حجوزات الطيران للمجموعات السياحية القادمة إلى مصر.

السياحة في مصر



كما نوهت غرفة شركات السياحة، بضرورة إفادة وزارة السياحة والآثار بشكل يومي عن أى حالات إلغاء المجموعات السياحية لأى حجوزات برامج سياحية أو تعذر سفر السائحين وذلك على تبويب الشركات السياحية على الموقع الرسمي بالوزارة.

يذكر أن عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، سلسلة من اللقاءات الإعلامية مع عدد من كبرى وسائل الإعلام الألمانية والدولية الإخبارية والمتخصصة، وذلك خلال مشاركته في فعاليات بورصة برلين السياحية الدولية ITB Berlin 2026.

وفي سؤال عن تأثير الأحداث الإقليمية الراهنة بالمنطقة على السياحة في مصر، أكد شريف فتحي أن مصر تتمتع بالاستقرار والأمن وأنها بعيدة جغرافيًا عن أماكن التوتر في المنطقة، مشيرًا إلى أن الحركة السياحية إلى مصر تسير بشكل طبيعي، وأن ما يشهده السوق حاليًا من تباطؤ في الحجوزات قصيرة ومتوسطة المدى يعد أمرًا مؤقتًا وأنها سوف تعود مرة أخري لمعدلاتها المتسارعة قريباً.

وخلال هذه اللقاءات، استعرض الوزير أبرز مؤشرات أداء قطاع السياحة في مصر خلال العام الماضي، مؤكدًا أن عام 2025 شهد تحقيق معدلات نمو قياسية في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، حيث استقبلت نحو 19 مليون سائح دولي، بزيادة قدرها 21% مقارنة بعام 2024، وهو معدل نمو يفوق بأكثر من أربعة أضعاف المتوسط العالمي لنمو السياحة، مشيراً إلى استمرار هذا الزخم مع بداية عام 2026.

كما أوضح الوزير أن هذا الزخم الإيجابي يعكس نجاح استراتيجية الوزارة والجهود التي تبذلها لتقديم المقومات والمنتجات السياحية للمقصد المصري إلى العالم بكل ثرائها وتنوعها السياحي، والترويج لهذا التنوع الذي لا يُضاهى، والعمل على تطويرها، مستعرضاً التجارب السياحية المتميزة والمتنوعة التي يقدمها المقصد المصري والمنتجات التي يمكن دمجها في برنامج سياحي واحد لخلق تجارب جديدة ومتكاملة لتعظيم تجربة السائح بما يشجعه على تكرار الزيارة. هذا بالإضافة إلى الفعاليات والأحداث الفنية العالمية التي تُقام في بعض المواقع الأثرية، مثل منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، والتي تجذب شرائح عديدة من السائحين من جميع أنحاء العالم.

