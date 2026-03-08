قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
بـ20 ألف جنيه.. وزارة العمل تطرح أكثر من 400 وظيفة جديدة للشباب
الأزهر: اغتنم رمضان بطلب العون والتوفيق من الله
توترات الشرق الأوسط ترفع أسعار الحاويات وتضغط على الصادرات المصرية للخليج
هل هاتفك منهم؟.. تحديث ColorOS 16 يصل إلى تلك الأجهزة

لمياء الياسين

وصل طرح نظام ColorOS 16 إلى مراحله النهائية، ولم يتبقَّ سوى عدد قليل من الأجهزة لتلقي التحديث.

 وقد تقلصت القائمة أكثر بعد أن أطلقت أوبو التحديثات لثلاثة لهواتف ذكية أخرى من الفئة المتوسطة: Oppo K13x وOppo K12x وOppo Reno12 F.

طرح تحديث ColorOS 16

بحسب الإعلان الرسمي  بدأ طرح تحديث ColorOS 16 لهاتفي Oppo K13x وOppo K12x في الهند، بينما يتلقى هاتف Oppo Reno12 F التحديث في إندونيسيا.

 وسيصل التحديث إلى مناطق أخرى خلال الأيام والأسابيع القادمة.
 

على الجانب الآخر يجب أن يعمل هاتف Oppo الخاص بك بإصدار البرنامج الثابت المطلوب ليكون مؤهلاً لتحديث ColorOS 16:

Oppo K13x: CPH2753_16.0.3.500(EX01)
Oppo K12x: CPH2667_16.0.3.500(EX01)
Oppo Reno12 F: CPH2687_16.0.3.501(EX01)

فإذا كان هاتفك الذكي من أوبو مدرجًا في القائمة، فقد يكون التحديث جاهزًا للتثبيت فعليك الانتقال إلى الإعدادات > النظام والتحديث > تحديث البرامج للتحقق من وجود تحديثات متاحة.

إذا لم يظهر لك التحديث، فقم بالتقديم للحصول على النسخة التجريبية لتسريع عملية التحديث.

تحديث ColorOS 16

 للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديث > تحديث البرامج > انقر على أعلى الصفحة > انقر على الأيقونة في أعلى اليمين > برنامج بيتا > النسخة التجريبية > التقديم الآن. ثم تحقق من وجود تحديث وانقر على زر التنزيل الآن.

 توفير مساحة كافية على جهازك

على الجانب الآخر ضع في اعتبارك أن ColorOS 16 تحديث رئيسي بحجم تنزيل يصل إلى عدة جيجابايت. 

لذا، تأكد من توفير مساحة كافية على جهازك وشحنه إلى 50% على الأقل لضمان تحديث سلس. ولا تنسَ عمل نسخة احتياطية من بياناتك المهمة احتياطًا.

في السياق نفسه مع حصول ثلاثة أجهزة أخرى من أوبو على تحديث ColorOS 16، لم يتبق سوى عدد قليل من الأجهزة في قائمة الانتظار، بما في ذلك Oppo Reno12 FS وOppo Reno11 FS وOppo F31 5G. وتعد أوبو بإصدار التحديث لهذه الأجهزة خلال هذا الشهر.

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

