هل هاتفك منهم؟.. تحديث ColorOS 16 يصل إلى تلك الأجهزة

وصل طرح نظام ColorOS 16 إلى مراحله النهائية، ولم يتبقَّ سوى عدد قليل من الأجهزة لتلقي التحديث.

وقد تقلصت القائمة أكثر بعد أن أطلقت أوبو التحديثات لثلاثة لهواتف ذكية أخرى من الفئة المتوسطة: Oppo K13x وOppo K12x وOppo Reno12 F.

طرح تحديث ColorOS 16

بحسب الإعلان الرسمي بدأ طرح تحديث ColorOS 16 لهاتفي Oppo K13x وOppo K12x في الهند، بينما يتلقى هاتف Oppo Reno12 F التحديث في إندونيسيا.

وسيصل التحديث إلى مناطق أخرى خلال الأيام والأسابيع القادمة.



على الجانب الآخر يجب أن يعمل هاتف Oppo الخاص بك بإصدار البرنامج الثابت المطلوب ليكون مؤهلاً لتحديث ColorOS 16:

Oppo K13x: CPH2753_16.0.3.500(EX01)

Oppo K12x: CPH2667_16.0.3.500(EX01)

Oppo Reno12 F: CPH2687_16.0.3.501(EX01)

فإذا كان هاتفك الذكي من أوبو مدرجًا في القائمة، فقد يكون التحديث جاهزًا للتثبيت فعليك الانتقال إلى الإعدادات > النظام والتحديث > تحديث البرامج للتحقق من وجود تحديثات متاحة.

إذا لم يظهر لك التحديث، فقم بالتقديم للحصول على النسخة التجريبية لتسريع عملية التحديث.

تحديث ColorOS 16

للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديث > تحديث البرامج > انقر على أعلى الصفحة > انقر على الأيقونة في أعلى اليمين > برنامج بيتا > النسخة التجريبية > التقديم الآن. ثم تحقق من وجود تحديث وانقر على زر التنزيل الآن.

توفير مساحة كافية على جهازك

على الجانب الآخر ضع في اعتبارك أن ColorOS 16 تحديث رئيسي بحجم تنزيل يصل إلى عدة جيجابايت.

لذا، تأكد من توفير مساحة كافية على جهازك وشحنه إلى 50% على الأقل لضمان تحديث سلس. ولا تنسَ عمل نسخة احتياطية من بياناتك المهمة احتياطًا.

في السياق نفسه مع حصول ثلاثة أجهزة أخرى من أوبو على تحديث ColorOS 16، لم يتبق سوى عدد قليل من الأجهزة في قائمة الانتظار، بما في ذلك Oppo Reno12 FS وOppo Reno11 FS وOppo F31 5G. وتعد أوبو بإصدار التحديث لهذه الأجهزة خلال هذا الشهر.