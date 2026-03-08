قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مصر والجزائر وجنوب أفريقيا تمتلك أنظمة غذائية أكثر مرونة عام 2026

أنظمة غذائية
أنظمة غذائية
أ ش أ

كشفت مؤسسة "إيكونوميست إمباكت" في تصنيف لها أن مصر والجزائر وجنوب أفريقيا من الدول الأفريقية التي تمتلك أنظمة غذائية أكثر مرونة في عام 2026 .

وافاد التصنيف الذي تم اعداده بالتعاون مع شركة "كارجيل" الأمريكية العملاقة لتجارة وتصنيع السلع الزراعية - حسبما ذكرت وكالة "إيكوفين" المتخصصة في الإدارة العامة والاقتصاد الأفريقي اليوم /الأحد/ - بأنه بين اثني عشر نظاما غذائيا درست في أفريقيا، ثلاثة أنظمة فقط تظهر مستويات مرونة تعتبر مرضية، وذلك بسبب تزايد التأثر بتغير المناخ، ونقص الاستثمار المزمن في الزراعة، وعدم كفاية البنية التحتية اللوجستية .

وقيم هذا التصنيف، المسمى "مؤشر الأنظمة الغذائية المرنة" (RFSI)، قدرة 60 دولة حول العالم على توفير غذاء كاف وبأسعار معقولة ومغذ لجميع سكانها، في ظل تزايد المخاطر المترابطة.

ويستند هذا التقييم إلى 71 مؤشرا كميا ونوعيا من مصادر مثل البنك الدولي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة الصحة العالمية، ومعهد الموارد العالمية.

وتشمل هذه المؤشرات، من بين أمور أخرى، تقلبات الإنتاج الزراعي، وتوفر الغذاء الصحي بأسعار معقولة، وقيمة التجارة الزراعية، والمخاطر السياسية، والأداء اللوجستي، والإنفاق الحكومي على الزراعة، وجودة البروتين المستهلك، والتعرض للكوارث الطبيعية، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، وتوافر موارد المياه، وانتشار سوء التغذية.

وتصنف المؤشرات ضمن أربعة محاور رئيسية: القدرة على تحمل التكاليف والتوافر والجودة والأمن والاستجابة لمخاطر المناخ. ويمنح كل مؤشر وكل محور درجة من 0 إلى 100 نقطة.

ويحسب متوسط ​​درجات الدولة عبر المحاور المختلفة، مع مراعاة الأوزان المتساوية، لتحديد درجة إجمالية تتراوح من 0 (انعدام المرونة) إلى 100 نقطة (نظام غذائي يتمتع بمرونة كاملة).

وتحتل مصر المرتبة الـ 39 (18ر62 نقطة) وتعد هذه الدول الثلاث الوحيدة في القارة التي تظهر مستويات مرونة تعتبر مرضية (بنقاط تتراوح بين 60 و70 نقطة).

وتمتلك الجزائر أكثر أنظمة الغذاء مرونة بين الدول الاثنتي عشرة التي شملتها الدراسة في القارة، حيث تحتل المرتبة الـ 32 عالميا برصيد 66ر64 نقطة، تليها جنوب أفريقيا في المرتبة الـ 38 عالميا (65ر62 نقطة) .

وتأتي غانا في المرتبة الرابعة في أفريقيا (المرتبة 46 عالميا، 89ر56 نقطة)، تليها تنزانيا (المرتبة 50) ورواندا (المرتبة 54)، وناميبيا (المرتبة 55) ونيجيريا (المرتبة 57)، وأوغندا (المرتبة 58)، وكينيا (المرتبة 59)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرتبة 60).

وبشكل عام، تظهر الدول الأفريقية التي شملتها الدراسة أداء ضعيفا نظرا لتأثرها الشديد بتغير المناخ، وتدهور التربة والتنوع البيولوجي، وعدم الاستقرار السياسي والصراعات، ونقص الاستثمار في القطاع الزراعي، وارتفاع خسائر المحاصيل المرتبطة بنقص البنية التحتية للتخزين وسلاسل التبريد.

وعلى الصعيد العالمي، تمتلك البرتغال النظام الغذائي الأكثر مرونة، حيث حصلت على 83ر76 نقطة ويتميز قطاعها الزراعي بتنوعه الكبير وتوجهه القوي نحو التصدير. وهي تتقدم على فرنسا (75ر76 نقطة)، والمملكة المتحدة (34ر76 نقطة)، والولايات المتحدة (30ر75 نقطة)، واليابان (39ر74 نقطة).

ويبلغ متوسط ​​نقاط الدول الستين التي شملتها الدراسة 68ر63 نقطة ويظهر الفارق الكبير، الذي يصل إلى 42 نقطة تقريبا، بين الدولة الأكثر مرونة (البرتغال) والدولة الأكثر عرضة للتأثر (جمهورية الكونغو الديمقراطية) أن مرونة النظم الغذائية العالمية لا تزال غير متساوية.

مؤسسة إيكونوميست إمباكت مصر والجزائر جنوب أفريقيا أنظمة غذائية مرونة

