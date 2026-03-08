وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

التقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمقاتلي قوات الدفاع الجوي وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى الفريق ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوى كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على امتلاك قوات الدفاع الجوي لأحدث النظم القتالية من الأسلحة والمعدات لتأمين سماء مصر على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

ونقل الفريق أشرف سالم زاهر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال قوات الدفاع الجوي واعتزازه بالجهود المخلصة التى يبذلونها فى تحقيق التأمين والسيطرة على المجال الجوى المصرى فى ظل التحديات الراهنة التى تمر بها المنطقة.

وأكد وزير الدفاع أن رجال القوات المسلحة يدركون طبيعة المهام المقدسة المكلفين بها فى حماية الأمن القومى المصري مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وطالب القائد العام للقوات المسلحة رجال الدفاع الجوي بمواصلة التدريب الجاد والواقعي وتعظيم الاستفادة من منظومات الدفاع الجوي المتطورة التى تمكنهم من انجاز كافة المهام المكلفين بها للدفاع عن أمن الوطن وصون مقدراته.

وفى ختام اللقاء شارك القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المقاتلين تناول وجبة الإفطار.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع مقاتلى القوات المسلحة بكافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية.