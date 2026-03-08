محافظ البحر الأحمر يتفقد طريق «قفط – القصير» ويُشدّد على رفع كفاءة الطرق والشوارع |صور

في مستهل زيارته لمدينة القصير التاريخية، تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، طريق قفط – القصير لمتابعة حالة الطريق والاطمئنان على مستوى الخدمات به، في إطار المتابعة المستمرة لشبكة الطرق الحيوية بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال جولته على أهمية الاهتمام بأعمال صيانة الطريق، نظرًا لأهميته كأحد المحاور الرئيسية التي تربط محافظات الصعيد بساحل البحر الأحمر، موجّهًا بسرعة الانتهاء من جميع أعمال الرصف والتطوير، ورفع كفاءة مختلف الطرق والشوارع بالمدينة لضمان تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة المرورية.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية لحالة الطريق، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو أعمال صيانة مطلوبة، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتيسير انتقال المواطنين والبضائع.

يُذكر أن طريق قفط – القصير يقع غرب مدينة القصير ويربطها بمحافظة قنا، ويبلغ طوله نحو 172 كم، منها 84 كم تتبع إداريًا محافظة البحر الأحمر.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة ماجدة حنا، نائب المحافظ، واللواء محمد سليم، السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، والأستاذ هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، والشيخ جبريل سعد، عضو مجلس النواب، والأستاذ جمال السليك، عضو مجلس الشيوخ، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.