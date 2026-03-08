جويدا حكما لمباراة برشلونة ضد نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن تعيين الإيطالي ماركو جويدا حكما لمباراة برشلونة ضد نيوكاسل ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولةدوري أبطال أوروبا.

ويلعب فريق برشلونة ضد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب سانت جيمس بارك في دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة برشلونة ضد نيوكاسل في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال في مصر والشرق الأوسط.

وجاء الطاقم التحكيمي المساعد لـ جويدا كلا من جوسيبي بيروتي وجورجيو بيريتي، وماتيو ماركينارو كحكم رابع، فيما جاء على تقنية الفار كلا من دانييلي تشيفي وماركو دي بيللو.

وسبق والتقى برشلونة أمام نيوكاسل في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا وفاز البارسا بنتيجة هدفين سجلهم ماركوس راشفورد.