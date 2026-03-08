محافظ البحر الأحمر يتفقد معرض "أهلاً رمضان" بمدينة القصير ويستمع إلى شكاوي المواطنين

تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، معرض "أهلاً رمضان" بمدينة القصير، والذي يُقام على مساحة 800 متر مربع بالتعاون بين الغرفة التجارية ومديرية التموين والوحدة المحلية بالمدينة، وذلك لمتابعة توافر السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم.

ومن جانبه أكد الدكتور وليد البرقي أهمية المعرض كوسيلة مباشرة لخدمة أهالي مدينة القصير، وتسهيل حصولهم على المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق، مشيرًا إلى أن المحافظة تدعم تنظيم الفعاليات الاقتصادية والخدمية بمختلف مدن المحافظة الساحلية.

وأوضح المحافظ أن المعرض يضم العديد من السلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية، ويقدم تخفيضات تتراوح بين 15% و25%، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وفي السياق ذاته، حرص محافظ البحر الأحمر على الاستماع لآراء المواطنين وملاحظاتهم حول الأسعار وجودة المعروضات، كما حرص سيادته علي الاستماع الي شكاوي ومطالب بعض المواطنين المتواجدين بالمعرض ووعدهم بحلها في أسرع وقت ممكن .

رافق المحافظ خلال الجولة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد صقر رئيس مدينة القصير، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، والشيخ جبريل سعد عضو مجلس النواب والمهندس شاذلي عايش مدير مديرية التموين ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.