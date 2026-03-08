ضبط الزوج المتهم بالتعدي بالضرب على زوجته بسلاح أبيض بالغربية

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى زوج بالضرب على زوجته بسلاح أبيض بالغربية.

بالفـحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لمركز شرطة طنطا من إحدى المُستشفيات بإستقبالها (ربة منزل - مُقيمة بدائرة المركز "مُصابة بجروح") وبمناقشتها إتهمت طليقها (عاطل - مُقيم بذات الدائرة) بالتعدى عليها بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابتها بسبب خلافات أُسرية بينهُما محرر بشأنها قضايا متداولة أمام المحاكم.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته (الأداة المُستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.