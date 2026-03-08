كشف ملابسات فيديو لخلافات حول أولوية الجلوس بالسويس

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طفل بالضرب بالسويس.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الطفل الظاهر بمقطع الفيديو (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل) وبإستدعائه حضر برفقة والدته (موظفة بإحدى المدارس) وبسؤالها قررت بتضررها من (والد زميلة نجلها – مقيم بدائرة القسم) لحدوث مشادة كلامية بينه وبين نجلها لخلافات حول أولوية الجلوس بأحد المقاعد بسيارة أجرة تعدى خلالها عليه بالسب والضرب عقب نزولهما من السيارة.

أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.