مجلس التعاون الخليجي يُطالب بدعم مشروع القرار الخليجي للتنديد بالهجمات الإيرانية
مسئول إماراتي يكشف حقيقة تورط بلاده في الهجوم على محطة تحلية مياه في إيران
اعتداء بسـ.ـاطور على سيدة أمام منزلها في الغربية| وشاهد عيان: الضحية ما زالت في حالة حرجة
البترول: إيثيدكو حققت طفرة في الإنتاج الأخضر ومبيعات تجاوزت 5.7 مليار جنيه
قرار عربي طارئ يدين الهجمات الإيرانية وسط دعوة لتفعيل المادة 51
وزير الشباب: نولي اهتماما كبيرا بدعم أبطال الرياضة البارالمبية
بالأسماء.. مصرع سائق وإصابة 12 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق طنطا – المحلة الزراعي
الحرب ترفع سعر صرف الدولار ليتخطى 52 جنيهًا فى البنوك
عراقجي: لا مؤشرات على سعي إيران لامتلاك صواريخ تستهدف الولايات المتحدة
آخر موعد لصرف 400 جنيه منحة التموين.. استعلم عن بطاقتك
مواجهات قوية في ربع نهائي دوري سوبر السلة .. تعرّف على المباريات والمواعيد
غادة إبراهيم: عمري ما شفت أحمد العوضي وشائعة طلبه إيدي للجواز «مفبركة»
حوادث

كشف ملابسات فيديو لخلافات حول أولوية الجلوس بالسويس

مصطفي رجب

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طفل بالضرب بالسويس.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الطفل الظاهر بمقطع الفيديو (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل) وبإستدعائه حضر برفقة والدته (موظفة بإحدى المدارس) وبسؤالها قررت بتضررها من (والد زميلة نجلها – مقيم بدائرة القسم) لحدوث مشادة كلامية بينه وبين نجلها لخلافات حول أولوية الجلوس بأحد المقاعد بسيارة أجرة تعدى خلالها عليه بالسب والضرب عقب نزولهما من السيارة.

أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التعدى على طفل طفل التعدى على طفل بالضرب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

