محافظ البحر الأحمر يتفقد مستشفى القصير التخصصي ويطالب بالاهتمام بالعيادات الخارجية

تفقد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، مستشفى القصير التخصصي لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك خلال زيارته لمدينة القصير لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بالمدينة، في إطار توجيهات الدولة بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية الطبية.

وخلال جولته داخل المستشفى، حرص المحافظ على الاطمئنان على المرضى المتواجدين بالأقسام المختلفة، حيث استمع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمة الطبية المقدمة من الأطباء وهيئة التمريض، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

وأكد محافظ البحر الأحمر أهمية الاهتمام بالعيادات الخارجية باعتبارها الواجهة الأولى لتلقي الخدمة الطبية، مشددًا على ضرورة حسن معاملة المرضى وتقديم الرعاية الصحية لهم على أكمل وجه وفق المعايير الطبية المعتمدة.

كما تفقد المحافظ أقسام المستشفى ومبنى الحضانات الذي تم إنشاؤه ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون جنيه، لخدمة الأطفال من عمر يوم حتى أربع سنوات، إلى جانب تجهيزه لاستقبال الأطفال من ذوي الهمم.

وأشار المحافظ إلى أن مستشفى القصير التخصصي يخدم المواطنين بمدن جنوب محافظة البحر الأحمر كافة، وليس مدينة القصير فقط، لافتًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مع عدد من الجامعات المصرية لإرسال قوافل طبية في مختلف التخصصات لتقديم الخدمات الطبية المتنوعة لأهالي المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 86 سريرًا، بالإضافة إلى ثلاث غرف عمليات و15 سرير عناية مركزة، و4 ثلاجات لحفظ الموتى.