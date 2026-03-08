قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرار مذهلة في قصة سليمان والنملة والهدهد.. دروس في الإيمان والقيادة يكشفها أستاذ بالأزهر
رئيس الوزراء يتابع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيراته في سلاسل الإمداد العالمية
سفيرة رومانيا بالقاهرة: دمج المرأة في الاقتصاد والسياسة يُحقق التنمية والسلام
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأبناء الكبار؟.. أمين الفتوى يجيب
وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد
عباس عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم
وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستخدم مناطق مكتظة بالسكان لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية
الترجي التونسي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
محافظ الغربية يعتمد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ طنطا وسمنود والسنطة
وزير الخارجية الإيراني: نرفض دعوات وقف إطلاق النار.. والتعاون مع روسيا ليس جديدًا
محافظات

محافظ البحر الأحمر يتفقد مستشفى القصير التخصصي ويطالب بالاهتمام بالعيادات الخارجية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تفقد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، مستشفى القصير التخصصي لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك خلال زيارته لمدينة القصير لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بالمدينة، في إطار توجيهات الدولة بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية الطبية.

وخلال جولته داخل المستشفى، حرص المحافظ على الاطمئنان على المرضى المتواجدين بالأقسام المختلفة، حيث استمع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمة الطبية المقدمة من الأطباء وهيئة التمريض، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

وأكد محافظ البحر الأحمر أهمية الاهتمام بالعيادات الخارجية باعتبارها الواجهة الأولى لتلقي الخدمة الطبية، مشددًا على ضرورة حسن معاملة المرضى وتقديم الرعاية الصحية لهم على أكمل وجه وفق المعايير الطبية المعتمدة.

كما تفقد المحافظ أقسام المستشفى ومبنى الحضانات الذي تم إنشاؤه ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون جنيه، لخدمة الأطفال من عمر يوم حتى أربع سنوات، إلى جانب تجهيزه لاستقبال الأطفال من ذوي الهمم.

وأشار المحافظ إلى أن مستشفى القصير التخصصي يخدم المواطنين بمدن جنوب محافظة البحر الأحمر كافة، وليس مدينة القصير فقط، لافتًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مع عدد من الجامعات المصرية لإرسال قوافل طبية في مختلف التخصصات لتقديم الخدمات الطبية المتنوعة لأهالي المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 86 سريرًا، بالإضافة إلى ثلاث غرف عمليات و15 سرير عناية مركزة، و4 ثلاجات لحفظ الموتى.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة القصير الغردقة محافظ البحر الاحمر

