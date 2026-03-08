قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات
قرقاش: أي إجراءات دفاعية ستتخذها الإمارات ستكون علنية وواضحة
أسرار مذهلة في قصة سليمان والنملة والهدهد.. دروس في الإيمان والقيادة يكشفها أستاذ بالأزهر
رئيس الوزراء يتابع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيراته في سلاسل الإمداد العالمية
سفيرة رومانيا بالقاهرة: دمج المرأة في الاقتصاد والسياسة يُحقق التنمية والسلام
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأبناء الكبار؟.. أمين الفتوى يجيب
وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد
عباس عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم
وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستخدم مناطق مكتظة بالسكان لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية
الترجي التونسي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يتفقد محطة تحلية مياه القصير بطاقة إنتاجية 9000 متر مكعب يوميًا

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تفقد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، محطة تحلية المياه بمدينة القصير لمتابعة سير العمل بها والوقوف على كفاءة التشغيل، وذلك في إطار جولته الميدانية بالمدينة لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها لخدمة المواطنين، وفي إطار توجيهات الدولة بتعزيز استدامة خدمات مياه الشرب بالمحافظات الساحلية.

وخلال الجولة، أكد محافظ البحر الأحمر أهمية الالتزام بالمعايير التشغيلية وإجراء أعمال الصيانة الدورية للمحطة لضمان استمرار كفاءة التشغيل، مشيرًا إلى أن ملف مياه الشرب يمثل أولوية استراتيجية ويحظى بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية لضمان استقرار الخدمة واستمراريتها، مع التأكيد على حرص المحافظة على دعم منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مدنها.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مراحل العمل داخل المحطة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 9000 متر مكعب يوميًا، حيث شملت الجولة متابعة مراحل سحب مياه البحر وعمليات التحلية والمعالجة وفق المعايير الفنية المعتمدة، وصولًا إلى منظومة الضخ والتوزيع عبر الشبكات الرئيسية، للتأكد من انتظام الأداء وتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في تشغيل المحطة.

كما تفقد المحافظ الموقع المخصص لإنشاء محطة التحلية الجديدة بالمدينة، والتي من المقرر أن تسهم في تعزيز قدرات إنتاج المياه بمدينة القصير ودعم استقرار الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد صقر رئيس مدينة القصير، واللواء مهندس بهاء عبد المنعم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ، و جمال السليك عضو مجلس الشيوخ، والشيخ جبريل سعد عضو مجلس النواب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة محافظ البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

ترشيحاتنا

المرأة المسلمة

هل يُحسب الصيام إذا نزل الدم بعد الطهر أثناء الحيض؟.. أمين الفتوى يجيب

هل قيام الليل في رمضان يعوض الصلوات الفائتة

هل قيام الليل في رمضان يعوض الصلوات الفائتة؟.. الإفتاء تجيب

الدكتور محمد الجندي

البحوث الإسلامية: استهداف الهوية والتشكيك في السنة من أخطر التحديات المعاصرة

بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد