محافظ البحر الأحمر يتفقد محطة تحلية مياه القصير بطاقة إنتاجية 9000 متر مكعب يوميًا

تفقد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، محطة تحلية المياه بمدينة القصير لمتابعة سير العمل بها والوقوف على كفاءة التشغيل، وذلك في إطار جولته الميدانية بالمدينة لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها لخدمة المواطنين، وفي إطار توجيهات الدولة بتعزيز استدامة خدمات مياه الشرب بالمحافظات الساحلية.

وخلال الجولة، أكد محافظ البحر الأحمر أهمية الالتزام بالمعايير التشغيلية وإجراء أعمال الصيانة الدورية للمحطة لضمان استمرار كفاءة التشغيل، مشيرًا إلى أن ملف مياه الشرب يمثل أولوية استراتيجية ويحظى بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية لضمان استقرار الخدمة واستمراريتها، مع التأكيد على حرص المحافظة على دعم منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مدنها.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مراحل العمل داخل المحطة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 9000 متر مكعب يوميًا، حيث شملت الجولة متابعة مراحل سحب مياه البحر وعمليات التحلية والمعالجة وفق المعايير الفنية المعتمدة، وصولًا إلى منظومة الضخ والتوزيع عبر الشبكات الرئيسية، للتأكد من انتظام الأداء وتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في تشغيل المحطة.

كما تفقد المحافظ الموقع المخصص لإنشاء محطة التحلية الجديدة بالمدينة، والتي من المقرر أن تسهم في تعزيز قدرات إنتاج المياه بمدينة القصير ودعم استقرار الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد صقر رئيس مدينة القصير، واللواء مهندس بهاء عبد المنعم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ، و جمال السليك عضو مجلس الشيوخ، والشيخ جبريل سعد عضو مجلس النواب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.