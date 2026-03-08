قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات
قرقاش: أي إجراءات دفاعية ستتخذها الإمارات ستكون علنية وواضحة
أسرار مذهلة في قصة سليمان والنملة والهدهد.. دروس في الإيمان والقيادة يكشفها أستاذ بالأزهر
رئيس الوزراء يتابع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيراته في سلاسل الإمداد العالمية
سفيرة رومانيا بالقاهرة: دمج المرأة في الاقتصاد والسياسة يُحقق التنمية والسلام
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأبناء الكبار؟.. أمين الفتوى يجيب
وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد
عباس عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم
وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستخدم مناطق مكتظة بالسكان لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية
الترجي التونسي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
رياضة

شيحة: أزمات الإسماعيلي بدأت منذ 2011 والراحل العامري فاروق كان يدعمنا بقوة

الراحل العامري فاروق
الراحل العامري فاروق
حسن العمدة

أكد محمد شيحة نائب رئيس النادي الإسماعيلي السابق: أن الإسماعيلي يعاني من أزمة كبرى منذ يناير 2011 خلال تولي الدكتور رأفت عبد العظيم رئاسة النادي، حيث قرر المجلس وقتها الاستغناء عن عدد كبير من النجوم .


وواصل شيحة : المجلس التالي لمجلس رأفت عبد العظيم أرتكب أيضاً أخطاء كثيرة وتدخل الجماهير في شئون النادي ، الأمر الذي أقحم الإسماعيلي في أزمات طاحنة.


وقال محمد شيحة الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان : تزامن هذا مع الاضطرابات التي كانت تحدث في البلاد ، فتعرض النادي الإسماعيلي إلى أـزمات كبرى فقد كان النادي يتعاقد مع 14 لاعباً ثم يرحلون بعد شهور قليلة.


وأضاف نائب رئيس النادي الإسماعيلي السابق: تحدثت وقتها مع المهندس خالد عبد العزيز حينما كان وزيراً للرياضة، كما تحدثت مع الراحل العامري فاروق حينما كان وزيراً للرياضة الذي كان يعشق الإسماعيلي وقدم مساعدات قوية للإسماعيلي.


وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.

