شيحة: أزمات الإسماعيلي بدأت منذ 2011 والراحل العامري فاروق كان يدعمنا بقوة

أكد محمد شيحة نائب رئيس النادي الإسماعيلي السابق: أن الإسماعيلي يعاني من أزمة كبرى منذ يناير 2011 خلال تولي الدكتور رأفت عبد العظيم رئاسة النادي، حيث قرر المجلس وقتها الاستغناء عن عدد كبير من النجوم .



وواصل شيحة : المجلس التالي لمجلس رأفت عبد العظيم أرتكب أيضاً أخطاء كثيرة وتدخل الجماهير في شئون النادي ، الأمر الذي أقحم الإسماعيلي في أزمات طاحنة.



وقال محمد شيحة الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان : تزامن هذا مع الاضطرابات التي كانت تحدث في البلاد ، فتعرض النادي الإسماعيلي إلى أـزمات كبرى فقد كان النادي يتعاقد مع 14 لاعباً ثم يرحلون بعد شهور قليلة.



وأضاف نائب رئيس النادي الإسماعيلي السابق: تحدثت وقتها مع المهندس خالد عبد العزيز حينما كان وزيراً للرياضة، كما تحدثت مع الراحل العامري فاروق حينما كان وزيراً للرياضة الذي كان يعشق الإسماعيلي وقدم مساعدات قوية للإسماعيلي.



