السيناتور ليندسي غراهام يدعو حلفاء واشنطن العرب للمشاركة في مواجهة إيران
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ليلة 20 رمضان
إيران تهدد بمهاجمة منشآت النفط في الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول عسكري بارز في طهران
نائب رئيس الإسماعيلي: نجحت في بيع عبد الرحمن مجدي بـ50 مليون رغم فسخ عقده
طارق سعدة: قبل إلغاء أي إعلان على إذاعة القرآن الكريم كان يجب إيجاد بديل نموذجي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أجواء باردة وشبورة ورياح في هذه المناطق
مش هتخس غير على أيدي.. رامز جلال يستقبل شيماء سيف بوصلة هزار
المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي.. تمكين حقيقي يعزز بناء الجمهورية الجديدة
شيماء سيف ضحية رامز ليفل الوحش
بعد تعرضها لوعكة.. شيرين عبد الوهاب تغادر المستشفي
بلاش تفتوا في الطب.. حسام موافي يحذر من إيقاف دواء الغدة الدرقية دون استشارة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

مع استمرار الحرب في يومها التاسع.. تباين مؤشرات أسواق المال العربية ختام الأحد

تباين أداء أسواق المال العربية
تباين أداء أسواق المال العربية
علياء فوزى

أسواق المال العربية اليوم الأحد

-ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية

-البورصة المصرية تربح27 مليار جنيه 

-مؤشر بورصة قطر يغلق منخفضا

تباينت أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، مع  استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية علي إيران، والتي اندلعت السبت الماضي.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع"صدى البلد" حركة أسواق المال العربية ختام اليوم الأحد 8 مارس 2026، والتي شهدت ارتفاع بورصات السعودية  والعُمانية والبحرينية، وتباينت المصرية، وتراجعت القطرية، الكويتية والأردنية بينما بورصة الإمارات إجازة رسمية وتستأنف تداولتها غدا الإثنين.

مؤشر الأسهم السعودية 

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار 230.87 نقطة، ليصل إلى مستوى 11007.19 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 282 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 244 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 23 شركات.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار 113.33 نقطة، ليصل إلى مستوى 22610.31 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من1.3 مليون سهم.

 مؤشر البحرين العام

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,986.85 بارتفاع قدره 3.37 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال، وقطاع العقارات.
كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 972.07 بارتفاع قدره 1.46 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 430 ألفًا و743 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 204 آلاف و394 دينارًا بحرينيًا، نُفِّذَت من خلال 160 صفقة

مؤشر بورصة مسقط 

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، عند مستوى 7528.44 نقطة، مرتفعا بمقدار 150 نقطة وبنسبة 2.03% ، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 7378.48 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 89 مليونا و117 ألفا و282 ريالا عمانيا، مرتفعة بنسبة 26.4 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 70 مليونا و496 ألفا و543 ريالا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 1.076 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 36.67 مليار ريال.

بورصة مصر

أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها، اليوم، على تباين.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 27 مليار جنيه ليبلغ مستوى 3.240 تريليونات جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 34.4 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 8 مليارات جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 46774.24 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 1.77% ليبلغ 12461.92 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بنحو 1.38% ليبلغ مستوى 17497.47 نقطة.

مؤشر بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 11.71 نقطة، أي بنسبة 0.11 %، ليصل إلى مستوى 10687.57 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 185 مليونا و799 ألفا و429 سهما، بقيمة 455 مليونا و942 ألفا و738.776 ريال، عبر تنفيذ 26979 صفقة في جميع القطاعات، وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، فيما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 635 مليارا و200 مليون و468 ألفا و492.268 ريال، مقارنة بـ 636 مليارا و446 مليونا و512 ألفا و31.236 ريال، في الجلسة السابقة.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بواقع 30.12 نقطة أي بنسبة 0.35% ليبلغ مستوى 8519.65 نقطة.
وتم تداول 130.3 مليون سهم عبر 9431 صفقة نقدية بقيمة 37.5 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بـ 38.52 نقطة أي ما يعادل 0.49 % ليبلغ مستوى 7848.58 نقطة من خلال تداول 40.15 مليون سهم عبر 3612 صفقة نقدية بقيمة 4.6 مليون دينار.

كما تراجع مؤشر السوق الأول بـ 29.86 نقطة، أو 0.33 %، ليبلغ مستوى 9104.35 نقطة من خلال تداول 90.15 مليون سهم عبر 5819 صفقة بقيمة 32.8 مليون دينار .

وفقد مؤشر (رئيسي 50)، 53.24 نقطة، ما يعادل 0.65 %، ليبلغ مستوى 8181.70 نقطة من خلال تداول 35.14 مليون سهم عبر 3030 صفقة نقدية بقيمة 4.15 مليون دينار.

بورصة الاردن

تراجع المؤشر العام لبورصة عمَّان بنهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05 %، ليصل إلى مستوى 3,627.9 نقطة، فاقداً 1.68 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي.

اسواق المال العربية مؤشر الأسهم السعودية بورصة مصر بورصة مسقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

