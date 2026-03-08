بتكلفة 408 مليون جنيه.. محافظ جنوب سيناء يتفقد تطوير محطة معالجة مياه الصرف في دهب

تفقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة دهب، لمتابعة أعمال التطوير والتجديد الجارية بالمحطة، بهدف تطوير الخدمات التي تقدم لمواطني المدينة، والاستفادة القصوى من هذه المياه.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المشروع، متضمنًا وضع المحطة قبل التطوير منذ إنشاؤها عام 2011، وكانت تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 8 آلاف متر مكعب يومي، وتتكون من 4 وحدات طاقة كلًا منهم تصل إلى 2000 متر مكعب يومي، وتعمل بنظام المعالجة الثنائية باستخدام أقراص بيولوجية دوارة "RBC"، ويجري التخلص من السيب النهائي للمحطة بالإنحدار إلى الغابة الشجرية، وتخزن مياه الصرف الصحي بدون معالجة بالبرك والأخوار حول محطة المعالجة، ويجري صرف جزء من المياه على حوض تبخير، وجرى خروج المحطة من الخدمة نتيجة تقادم نظام التشغيل الخاص بها.



وتتضمن أعمال التطوير تعديل نظام المعالجة لتعمل بنظام "IFAS"، والذي يجمع بين نظام الحمأة النشطة، والميديا البلاستيكية، ويعقبها مرشحات رملية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 408 مليون جنيه، ومن المقرر أن يجري الانتهاء من أعمال التطوير في شهر ديسمبر المقبل، وتجري أعمال تطوير المحطة بالتوازي مع رفع كفاءة باقي منظومة بالمدينة.



وقال المحافظ، إن القيادة السياسة تحرص على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ولا سيما بالمناطق والمدن السياحية، باعتباره أحد أهم ركائز التنمية المستدامة المرتبطة بحياة المواطن اليومية.



ووجه بضرورة التواجد الميداني المستمر لمتابعة أعمال، ومراجعة نسب الإنجاز، والتواصل المباشر مع الجهات المنفذة لتذليل العقبات أولًا بأول.



رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والمهندسة حنان عمر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بجنوب سيناء، ومحمد حامد، رئيس مدينة دهب.