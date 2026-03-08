قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أجهزة هونر Power 2 وMagicPad 3 Pro تتصدر قوائم أداء AnTuTu لشهر فبراير 2026

هونر
هونر
احمد الشريف

كشفت منصة Notebookcheck، نقلًا عن أحدث تصنيفات منصة AnTuTu لأداء الأجهزة خلال شهر فبراير 2026، أن هاتف Honor Power 2 تصدر قائمة الهواتف الذكية في فئة ما قبل(فوق المتوسطة)، محققًا متوسطًا يبلغ حوالي 2,201,537 نقطة في الاختبار الشامل.

أوضحت التقارير أن Honor Power 2 يعتمد على معالج MediaTek Dimensity 8500 Elite، وهو ما مكّنه من التفوق على منافسين مباشرين مثل OPPO Reno 15 وReno 15 Pro المزودين بمعالج Dimensity 8400 Max، إلى جانب Redmi Turbo 5 المزود بشريحة Dimensity 8500 Ultra الذي جاء في المركز الرابع.

MagicPad 3 Pro يتصدر فئة الأجهزة اللوحية ب

أشارت Notebookcheck إلى أن جهاز Honor MagicPad 3 Pro تصدّر بدوره قائمة أجهزة التابلت على منصة AnTuTu، ليصنف كأقوى جهاز لوحي في الاختبار خلال الشهر نفسه.

أكدت المنصة أن MagicPad 3 Pro يُعد الجهاز الوحيد في القائمة المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم، وهو ما يفسر تفوقه الواضح على منافسين مثل OPPO Pad 4 Pro المزود أيضًا بشريحة Snapdragon 8 Elite، وجهاز H3C MegaBook اللوحي المعتمد على معالج Intel Core Ultra 5 228V، واللذين حلا في المركزين الثاني والثالث.

تفوق هونر في أكثر من فئة أداء على AnTuTu

أوضحت التقارير أن تصدر Honor Power 2 لقائمة الفئة فوق المتوسطة، بالتوازي مع سيطرة MagicPad 3 Pro على فئة الأجهزة اللوحية، يعكس حضورًا قويًا لهونر في أكثر من شريحة أداء ضمن تصنيفات AnTuTu الأخيرة، رغم أن المركز الأول في قائمة أقوى هواتف أندرويد ككل ما زال من نصيب هاتف iQOO 15 Ultra.

أشارت AnTuTu إلى أن هذه الترتيبات مرشحة للتغيير خلال الأشهر المقبلة مع طرح أجهزة جديدة تحمل معالجات رائدة مثل Snapdragon 8 Elite Gen 5 في مزيد من هواتف أندرويد وأجهزة التابلت، إلا أن هونر تحافظ حتى الآن على صدارة فئات محددة بفضل مزيج العتاد القوي والتحسينات البرمجية في واجهة MagicOS.

هونر Power 2 Honor Power 2 هاتف Honor Power 2 معالج MediaTek Dimensity

