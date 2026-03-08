قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: 80 مليار جنيه سداد طوعي للضرائب وإقرار أنشطة بـ تريليون جنيه
أمن المواطن الغذائي "خط أحمر".. كواليس التدخل الرئاسي لضبط الأسواق
ليلة 19 رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح
الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 32 ألف مواطن سالمين من الشرق الأوسط
الركراكي يكشف سر رفضه تقديم خليفته محمد وهبي مدربًا لنتخب المغرب
إطلاق مبادرة في مجال التوثيق الفوتوغرافي بالمناطق الأثرية لضمان الدقة التاريخية
انتقل للدوري الإيطالي.. شبكة إنجليزية توجّه رسالة مثيرة إلى عمر مرموش
دعاء ليلة القدر المستحب.. الإفتاء تحدد 7 كلمات يدعو بها المسلم
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة متجهة إلى حقل شيبة في الربع الخالي
السعودية: حالتا وفاة و12 مصابا بسبب سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني في الخرج
أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟
السفير الصيني في الأردن: بكين تعتزم إرسال مبعوثا للشرق الأوسط لدعم وقف فوري لإطلاق النار
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

على مساحة 200 فدان .. محافظ جنوب سيناء يتفقد الغابة الشجرية بدهب

المحافظ خلال تفقد موقع الغابة الشجرية
المحافظ خلال تفقد موقع الغابة الشجرية
ايمن محمد

واصل اللواء دكتور  إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولته التفقدية بمدينة دهب من خلال زيارة الغابة الشجرية الجديدة بصحراء المدينة، والتي جرى زيادة مساحتها لتصبح 200 فدان.
واستمع المحافظ خلال الجولة إلى عرض تقديمى حول محطة المعالجة والغابة الشجرية بالمدينة.

أوضحت المهدسة حنان عمر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بجنوب سيناء، أن الغابة الشجرية بدهب كانت مساحتها لا تتعدى الـ 50 فدان، لكن أصدر محافظ جنوب سيناء السابق قرار بزيادة مساحتها إلى 200 فدان، مؤكدة أن هذه الغابة ستسهم في زيادة التوسع في الأشجار الخشبية، بما يعظم من موارد المحافظة، إضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية الخضراء بالمدينة.

قال المحافظ، إن الجهاز التنفيذي يحرص على تنفيذ  توصيات رئيس الجمهورية، بشأن حسن استغلال مياه الصرف المعالج، والتوسع في إنشاء الغابات الشجرية لتحسين المناخ، إضافةً إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، مؤكدًا أن إنشاء الغابة يجري في إطار الأعمال التنموية التي تشهدها جنوب سيناء في استكمال خدمات الصرف الصحي.

وأشاد المحافظ  بزيادة مساحة الغابة الشجرية، لتتماشى مع استراتيجية الدولة في معالجة مياه الصرف الصحي بالمعالجة الثلاثية الآمنة طبقًا للكود المصري رقم 501 لإعادة استخدام المياه، خاصة في ظل التغيرات المناخية.

ووجه بسرعة طرحها للاستفادة منها، مع ضرورة  المتابعة المستمرة لجودة المياه بمعامل الصرف الصحي، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك مهم في دعم جهود الدولة لإحداث تنمية حقيقة يشعر بها المواطنين.
رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والمهندسة حنان عمر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة والصرف الصحي بجنوب سيناء، ومحمد حامد، رئيس مدينة دهب.

جنوب سيناء دهب الغابة الشجرية موقع

مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

محافظ الشرقية

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

