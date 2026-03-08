على مساحة 200 فدان .. محافظ جنوب سيناء يتفقد الغابة الشجرية بدهب

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولته التفقدية بمدينة دهب من خلال زيارة الغابة الشجرية الجديدة بصحراء المدينة، والتي جرى زيادة مساحتها لتصبح 200 فدان.

واستمع المحافظ خلال الجولة إلى عرض تقديمى حول محطة المعالجة والغابة الشجرية بالمدينة.

أوضحت المهدسة حنان عمر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بجنوب سيناء، أن الغابة الشجرية بدهب كانت مساحتها لا تتعدى الـ 50 فدان، لكن أصدر محافظ جنوب سيناء السابق قرار بزيادة مساحتها إلى 200 فدان، مؤكدة أن هذه الغابة ستسهم في زيادة التوسع في الأشجار الخشبية، بما يعظم من موارد المحافظة، إضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية الخضراء بالمدينة.

قال المحافظ، إن الجهاز التنفيذي يحرص على تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية، بشأن حسن استغلال مياه الصرف المعالج، والتوسع في إنشاء الغابات الشجرية لتحسين المناخ، إضافةً إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، مؤكدًا أن إنشاء الغابة يجري في إطار الأعمال التنموية التي تشهدها جنوب سيناء في استكمال خدمات الصرف الصحي.

وأشاد المحافظ بزيادة مساحة الغابة الشجرية، لتتماشى مع استراتيجية الدولة في معالجة مياه الصرف الصحي بالمعالجة الثلاثية الآمنة طبقًا للكود المصري رقم 501 لإعادة استخدام المياه، خاصة في ظل التغيرات المناخية.

ووجه بسرعة طرحها للاستفادة منها، مع ضرورة المتابعة المستمرة لجودة المياه بمعامل الصرف الصحي، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك مهم في دعم جهود الدولة لإحداث تنمية حقيقة يشعر بها المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والمهندسة حنان عمر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة والصرف الصحي بجنوب سيناء، ومحمد حامد، رئيس مدينة دهب.