هل يوجد دعاء يحفظ الإنسان في حياته؟ إمام السيدة زينب يكشف عنه

وجهت الطفلة حنين، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، تقول فيه: هل فيه أذكار يومية تحفظنا من شرور الحياة؟

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، إن أي ذكر يقوله الإنسان فإن الله يحفظه بسببه لأنه يعيش في حالة ذكر.

وأشار إلى أنه يستحب كذلك ترديد المعوذتين وآية الكرسي، وذكر: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

كما يستحب أن نقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، مع المحافظة على أذكار الصباح والمساء وأذكار قبل النوم.

