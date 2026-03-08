هل مرطب الشفايف يفطر في نهار رمضان؟.. علي جمعة يجيب

أكد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الشريعة الإسلامية جاءت تيسيرًا على الصائمين، موضحًا عددًا من الأحكام المتعلقة بالصيام التي قد يختلط على البعض فهمها.

استخدام مرطب الشفاه

وأشار جمعة، خلال برنامج اعرف دينك المذاع على قناة صدى البلد ردا على سؤال إحدى السيدات ، إلى أن استخدام مرطب الشفاه أثناء الصيام جائز شرعًا، موضحًا أن الحكم يعتمد على ما إذا كان شيء من المرطب يدخل إلى الجوف (المعدة). وإذا لم يكن كذلك، فلا مانع من استخدامه خلال الصيام.

تذوق الطعام أثناء الطهي

وأضاف د.علي جمعة ، أن تذوق الطعام أثناء الطهي مسموح به أيضًا، طالما كان التذوق على طرف اللسان ولم يصل إلى الحلق أو الجوف، مشبّهًا ذلك بعملية الشم التي لا تفسد الصيام، وبهذا يكون الصوم صحيحًا، ولا يقع الصائم في الإثم عند التذوق بحكمة.