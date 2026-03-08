نقيب الاعلاميين: الوزير الناجح يجمع بين الكفاءة الفنية والقدرة السياسية

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن أي وزير يتولى حقيبة وزارية يجب أن تتوفر فيه صفتان أساسيتان الصفة الفنية في مجال تخصص الوزارة، والأخرى الصفة السياسية.

وأوضح طارق سعدة، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، أن الصفة الفنية قد لا تكون بالضرورة متوفرة بالكامل في الوزير، إذ يمكنه الاستعانة بمستشارين متخصصين لتغطية هذا الجانب، بينما الصفة السياسية من الضروري توفرها لضمان قدرة الوزير على تنفيذ التوجهات العامة للدولة وحل مشكلات المواطنين.

وأضاف طارق سعدة: «الصفة السياسية تمكّن الوزير من الإبداع وإيجاد التوافق بين جميع الأطراف المختلفة والمتفقين، وكذلك تقديم رؤى تجمع بين ما هو مناسب تنفيذيًا وما يحتاج إلى تعديل».

وشدد طارق سعدة ، على أن الجمع بين الفني والسياسي هو أساس نجاح أي قيادة وزارية، خاصة في الظروف الحالية مع تشكيل حكومة جديدة ومجلس محافظين جديد، حيث يتطلب الأمر خبرة وكفاءة لتسيير العمل وتنفيذ السياسات العامة بشكل فعال.