شكاوى من تأخر صرف مستحقات المعلمين المشاركين في التقييم النهائي للدبلومات الفنية

رصد موقع صدى البلد العديد من الإستغاثات من معلمو التعليم الفني المشاركين في التقييم النهائي للدبلومات الفنية نظام الجدارات العام الماضي ، بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية حتى الآن.
قال صالح نجدي : إلى الآن لم يتم صرف المستحقات المالية لملاحظة التقييم النهائي للدبلومات العام الماضي الدور الاول على مستوى الجمهورية ، رغم أن الطالب يقوم بدفع مبلغ رسوم التقييم النهائي للدبلومات عند عمل استماره التقديم للامتحانات ، مطالبا وزير التربية والتعليم بسرعة التدخل لحل المشكلة .
وقال محمد سيد : احنا في الوادي الجديد لا اخدنا فلوس مراقبة ولا تقييم ولا حافز تدريس ، وقال عبد الخالق علي : لم نحصل على أي مستحقات في محافظة الغربية ، والمشكلة ان الطالب قبل الامتحان بيكون دافع وصل المقيم النهائي .
وقال عبد العزيز مختار : لم يتم صرف مستحقات مقيمي الجدارات حتى الآن محافظة شمال سيناء ، وقال إيهاب عطية : لم يتم صرف مستحقاتي بالنسبة للتقيم النهائي من الإسكندرية
كما قال شكري زهدي : لم أصرف مستحقات الجدرات علما بأنى كنت رئيس لجنة دبلوم2025 ، وقال ممدوح ممدوح : احنا في إدارة مصر القديمة لم يتم صرف لجنة دبلوم حتى الآن
ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أنه جاري فحص شكاوى معلمي التعليم الفني السابق رصدها لحل الأزمة في أسرع وقت .
تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية 2026
- يبدأ جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 من الأحد 31 مايو 2026
- جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 سيكون موحدا على مستوى الجمهورية
- لم يتم إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 رسميا حتى الآن وسيتم إعلانه قريبا على موقع وزارة التربية والتعليم
- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستتولى إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بمجرد إعتماده من الوزير
- سيتم تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026.
- امتحانات الدبلومات الفنية 2026 تعقد في لجان مؤمنة بالمدارس
- يتم تجهيز أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ووضعها من قبل اللجان الفنية بوزارة التربية والتعليم
- تدخل أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بعد ذلك مرحلة الطباعة وسط تأمين مشدد ثم يتم إرسالها لمراكز توزيع الأسئلة بالمديريات قبل انطلاق الامتحانات بوقت كاف
- سيتم اتخاذ إجراءات مشددة لضبط لجان السير والتصدى للغش داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026
- أرقام جلوس امتحانات الدبلومات الفنية 2026 سوف يتم إعلانها قريبا على موقع وزارة التربية والتعليم .