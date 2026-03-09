أحذر تناولها.. مشروبات البوبا خطر يهدد الصحة

حذرت دراسة جديدة من أن الإفراط في تناول مشروب البوبا قد يزيد من خطر الإصابة بحصى الكلى، ومرض الكبد الدهني، واضطرابات التمثيل الغذائي، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية.

كما أن لآلئ التابيوكا قليلة القيمة الغذائية، وقد تشكل خطر الاختناق. ويؤكد الخبراء أن تناوله من حين لآخر آمن، لكن الاعتدال ضروري.



يُعد مشروب البوبا، أحد أكثر المشروبات شعبية بين الشباب، وخاصة جيل زد. وبينما قد تشربه كثيرًا لإرضاء ذوقك، تشير دراسة جديدة إلى أن الاستهلاك المتكرر لشاي الفقاعات قد يكون ضارًا بصحتك، بما في ذلك زيادة احتمالية الإصابة بحصى الكلى، ومرض الكبد الدهني، ومشاكل أيضية أخرى.

يعود أصل هذا المشروب إلى تايوان في ثمانينيات القرن الماضي، وهو مزيج لذيذ من الشاي والحليب والمحليات وحبات التابيوكا المطاطية. ويقول العلماء إن أكثر المخاوف شيوعاً تنبع من ارتفاع نسبة السكر والسعرات الحرارية في العديد من مشروبات شاي الفقاعات المتوفرة تجارياً.

ماذا تقول الدراسة؟



تُشير مراجعة بحثية نُشرت في مجلة علوم وتغذية الأغذية إلى أن الأطعمة المصنوعة من الكسافا تُقدم قيمة غذائية محدودة للغاية. ويشمل ذلك لآلئ التابيوكا المُستخرجة من نبات الكسافا. ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، يحتوي كوب واحد من لآلئ التابيوكا الجافة على 544 سعرة حرارية.

قد يحتوي كوب المشروب الفقاعي العادي على ما بين 300 و500 سعرة حرارية، وما يصل إلى 40 إلى 60 غرامًا من السكر، وذلك بحسب المكونات مثل الشراب المنكّه، والحليب المكثف، وحبات التابيوكا المحلاة. ووفقًا للباحثين، فإن تناول المشروبات ذات المستويات العالية من السكر بانتظام قد يُسهم في مشاكل أيضية تؤثر على الكبد والكلى. ويحذر الخبراء من أن الإفراط في تناول السكر يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، وهي حالة تتراكم فيها الدهون في الكبد حتى لدى الأشخاص الذين لا يشربون الكحول أو يشربونه بكميات قليلة.

خطر شديد للإصابة بحصى الكلى

أشار الباحثون إلى وجود صلة محتملة بين المشروبات السكرية وتكوّن حصى الكلى. تتشكل هذه الحصى غالبًا عندما تبدأ بعض المعادن والأملاح بالتراكم في الكلى وتتحول إلى بلورات. إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالسكر وبعض الإضافات، فإن ذلك يزيد من تركيز هذه المواد في البول، مما يرفع احتمالية تكوّن الحصى. تحتوي بعض مشروبات شاي الفقاعات أيضًا على مكونات مثل النكهات الاصطناعية، التي تساهم بشكل كبير في زيادة الكربوهيدرات والإضافات التي تزيد من الإجهاد الأيضي.

بحسب الأطباء، في حين أن تناول مشروب الفقاعات من حين لآخر قد لا يسبب ضرراً، إلا أن الاستهلاك المنتظم، وخاصة عدة مرات في الأسبوع، يمكن أن يؤدي إلى أنماط غذائية غير صحية.

خطر الاختناق

وتشير الدراسة أيضاً إلى أن ابتلاع حبات الشاي الفقاعي يُشكل خطراً للاختناق لدى الأطفال الصغار. وقد وردت تقارير متفرقة في سنغافورة عن حالات اختناق لشباب في سن المراهقة أثناء شربهم الشاي الفقاعي باستخدام قشات عريضة، أدت إحداها إلى الوفاة، بينما نُجّيت حالة أخرى بأعجوبة بفضل تدخل أحد المارة.

اللآلئ تحت المجهر

في البيئات السريرية، يقول الأطباء إن لآلئ التابيوكا قد تؤدي إلى مشاكل مثل التهاب الزائدة الدودية أو الإصابات. ولأن هذه اللآلئ كثيفة، فإنها تشبه الحصى - مثل حصى المرارة أو حصى الكلى - في صور الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية، مما قد يعقد التشخيص أحيانًا إلى حين إجراء المزيد من الفحوصات لتوضيح طبيعة المشكلة.

مع ذلك، لم تدعُ الدراسة إلى حظر شاي الفقاعات أو تجنبه تمامًا. فبالنسبة لمعظم الناس، من غير المرجح أن يُسبب تناول مشروب منه بين الحين والآخر ضررًا جسيمًا، تمامًا كما هو الحال مع الاستمتاع بمشروب لاتيه مُحلى أو حلوى من وقت لآخر.

طرق صحية للاستمتاع بشاي الفقاعات



إذا كنت من محبي مسرول الفقاعات، ينصح الخبراء بإجراء بعض التغييرات البسيطة لتقليل المخاطر الصحية المحتملة:

اختر خيارات قليلة السكر أو خالية من السكر المضاف

اختر أحجام حصص أصغر

قلل من الإضافات عالية السعرات الحرارية مثل اللؤلؤ الإضافي أو الشراب.

اختر أنواع الشاي غير المحلاة كلما أمكن ذلك

في النهاية، الاعتدال هو الأساس. فرغم أن شاي الفقاعات قد يكون متعة ممتعة، إلا أن جعله متعة عرضية بدلاً من عادة يومية قد يساعد في الحفاظ على الصحة على المدى الطويل.

المصدر: timesnownews