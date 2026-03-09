فالنسيا يقلب الطاولة على ديبورتيفو ألافيس 3-2 في الدوري الإسباني

قلب فالنسيا الطاولة على ديبورتيفو ألافيس ويحول تأخره إلى الفوز بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد ميستايا في الجولة الـ27، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأفتتح ديبورتيفو ألافيس التهديف في الدقيقة 3، عن طريق لوكاس بويي من علامة جزاء، وأدرك فالنسيا هدف التعادل في الدقيقة 47، عن طريق خافيير غيرا.



وعاد ديبورتيفو للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 72، عن طريق لوكاس بويي، ، وأدرك فالنسيا هدف التعادل في الدقيقة 90، عن طريق إراى كوميرت.



وبهذه النتيجة يقفز فالنسيا إلى المركز الـ12 برصيد 32 نقطة ، وتجمد ديبورتيفو في المركز الـ16 برصيد 27 نقطة.