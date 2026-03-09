قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كهربا قبل لقاء إنبي والزمالك: أنا عند وعدي سنكون ضمن الـ 7 الكبار
أمريكا تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة السعودية
تصاعد التوترات بالشرق الأوسط يدفع الدولار للارتفاع.. تحذيرات من موجة غلاء وتأثيرات على الذهب والعقارات
مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي
لبنان: لا سلام وفق شروط إسرائيلية.. وفتح الباب للمفاوضات برعاية دولية
لأول مرة منذ حرب 2006.. حزب الله يسقط مروحية إسرائيلية في شرق بعلبك
رئيس إنبي: هدفي هذا الموسم تصدر مجموعة الهبوط
اشتباكات عنيفة شرق لبنان عقب إنزال إسرائيلي بالمروحيات
لعنة الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 3 سيدات مع مزارع وشقيقه في البحيرة
التلفزيون الإيراني: إطلاق أول موجة صاروخية ضد الأراضي المحتلة في عهد مجتبى خامنئي
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة التاسعة عشرة بتلاوات ندية.. صور
أيمن الشريعي: أندية الشركات عنصر أساسي في توازن سوق الانتقالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية: الاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية يدعم خطط التنمية

محافظ الإسكندرية ووزير التعليم العالي
محافظ الإسكندرية ووزير التعليم العالي
أحمد بسيوني

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بديوان عام المحافظة، الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والمؤسسات البحثية، وبحث سبل دعم منظومة البحث العلمي وتوظيفها لخدمة خطط التنمية والتطوير داخل المحافظة.

خلال اللقاء، أكد المهندس أيمن عطية أن المحافظة تحرص على تعزيز الشراكة مع الجامعات ومراكز البحث العلمي، لما تمثله من بيت خبرة علمي قادر على تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية والخدمية، مشيرًا إلى أن الاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية يُسهم بشكل كبير في دعم خطط التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأضاف المحافظ أن الإسكندرية بما تمتلكه من مؤسسات تعليمية وبحثية عريقة، في مقدمتها جامعة الإسكندرية ، تعد مركزًا مهمًا للعلم والمعرفة، مؤكدًا حرص المحافظة على فتح قنوات تعاون مستمرة مع الجامعات والباحثين لدعم المشروعات التنموية، وتبني الأفكار الابتكارية التي تسهم في تطوير منظومة العمل التنفيذي والخدمي بالمحافظة.

من جهته، هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظ الإسكندرية على توليه مهام منصبه متمنيا له التوفيق والسداد.

وأعرب عن تقديره للتعاون القائم مع محافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوجيه مخرجات البحث العلمي لخدمة قضايا المجتمع، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكات بين الجامعات والجهات التنفيذية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب والباحثين.

وتناول اللقاء مناقشة آليات دعم البحث العلمي التطبيقي وربطه باحتياجات المحافظة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها: إدارة الموارد، والبيئة، والتحول الرقمي، فضلًا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظة وجامعة الإسكندرية في تنفيذ الدراسات والمشروعات البحثية التي تخدم التنمية المحلية، إلى جانب دعم المبادرات العلمية والابتكارية التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

الإسكندرية أيمن عطية اجتماع البحث العلمي التنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

ترشيحاتنا

وفاه والدة أسلام رشدي

وفاه والدة لاعب الأهلي السابق

ياسين منصور

حرب إيران.. سر غياب ياسين منصور عن حفل سحور الأهلي

الشحات مبروك وزوجته

رسالة مؤثرة.. أول تعليق من الشحات مبروك بعد وفاة زوجته

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

فيديو

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد