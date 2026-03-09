محافظ الإسكندرية: الاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية يدعم خطط التنمية

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بديوان عام المحافظة، الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والمؤسسات البحثية، وبحث سبل دعم منظومة البحث العلمي وتوظيفها لخدمة خطط التنمية والتطوير داخل المحافظة.

خلال اللقاء، أكد المهندس أيمن عطية أن المحافظة تحرص على تعزيز الشراكة مع الجامعات ومراكز البحث العلمي، لما تمثله من بيت خبرة علمي قادر على تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية والخدمية، مشيرًا إلى أن الاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية يُسهم بشكل كبير في دعم خطط التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأضاف المحافظ أن الإسكندرية بما تمتلكه من مؤسسات تعليمية وبحثية عريقة، في مقدمتها جامعة الإسكندرية ، تعد مركزًا مهمًا للعلم والمعرفة، مؤكدًا حرص المحافظة على فتح قنوات تعاون مستمرة مع الجامعات والباحثين لدعم المشروعات التنموية، وتبني الأفكار الابتكارية التي تسهم في تطوير منظومة العمل التنفيذي والخدمي بالمحافظة.

من جهته، هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظ الإسكندرية على توليه مهام منصبه متمنيا له التوفيق والسداد.

وأعرب عن تقديره للتعاون القائم مع محافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوجيه مخرجات البحث العلمي لخدمة قضايا المجتمع، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكات بين الجامعات والجهات التنفيذية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب والباحثين.

وتناول اللقاء مناقشة آليات دعم البحث العلمي التطبيقي وربطه باحتياجات المحافظة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها: إدارة الموارد، والبيئة، والتحول الرقمي، فضلًا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظة وجامعة الإسكندرية في تنفيذ الدراسات والمشروعات البحثية التي تخدم التنمية المحلية، إلى جانب دعم المبادرات العلمية والابتكارية التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.