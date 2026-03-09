محافظ الغربية يقود حملة رقابية مفاجئة على السلاسل التجارية والأسواق بطنطا

أجرى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية جولة تفقدية مفاجئة شملت عددًا من السلاسل التجارية وأسواق الخضر والفاكهة بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا، وذلك عقب الاجتماع الذي عقده المحافظ لمتابعة جهود الرقابة على الأسواق بالمحافظة.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين، والعقيد علاء الدين عبد المنعم رئيس مباحث التموين، حيث تم المرور على عدد من المنافذ التجارية للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، ومراجعة مدى التزام التجار بالأسعار الرسمية وجودة المنتجات المعروضة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة حرص المحافظ على التوقف للحديث مع المواطنين داخل الأسواق، مستفسرًا منهم عن مستوى الأسعار ومدى توافر السلع المختلفة، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول حركة البيع والشراء، مؤكدًا أن المحافظة تتابع الأسواق بشكل يومي لضمان استقرارها وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وجودة جيدة. كما التقى المحافظ بمديري الفروع داخل السلاسل التجارية، وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بالأسعار المعلنة وتنفيذ تخفيضات حقيقية على السلع الأساسية بما يخفف العبء عن المواطنين، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية ستواصل المتابعة الدقيقة لضمان تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع.

وفي الوقت نفسه قامت اللجنة المرافقة للمحافظ بمراجعة المعروض من السلع داخل المنافذ التجارية التي شملتها الجولة، حيث تم التأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومدى التزامها بالمواصفات الصحية والمعايير المعتمدة، إلى جانب مراجعة الأسعار المعلنة والتأكد من التزام التجار بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية أن الحملات المفاجئة على الأسواق ستتواصل بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة لضبط حركة الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، وذلك في إطار الحرص على حماية حقوق المواطنين وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.