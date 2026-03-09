محمد علاء لصدى البلد: شخصيتي في مسلسل توابع أرهقتني

كشف الفنان محمد علاء عن كواليس و أسرار مشاركتة في مسلسل توابع و الذي تم عرضه في النصف الأول من دراما رمضان 2026

قال محمد علاء في تصريحات لموقع صدي البلد: “قدمنا موضوعاً هام في مسلسل توابع مناقشة مشكلة ضمور العضلات للأطفال”.

وأضاف محمد علاء: سعيد بالعمل مرة أخرى و التعاون مع النجمة ريهام حجاج مرة أخرى بعد سنوات وأتمني أن أكرر التجربة مرة أخري

واختتم محمد علاء: شخصية طارق ارهقتني كثيراً ، طارق شخص هوائي و في نفس الوقت شخصية ضعيفة و لا يملك رأيه الخاص .

أبطال مسلسل توابع

ويشارك في بطولة مسلسل توابع بجانب ريهام حجاج: أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، هاني عادل، وغيرهم كثير من النجوم ، ومن تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل.