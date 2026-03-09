قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحركات دبلوماسية مصرية لاحتواء التصعيد الإقليمي
زيلينسكي: خبراء أوكرانيون في مكافحة المسيرات يتجهون إلى الشرق الأوسط بطلب أمريكي
طقس الاثنين: شبورة كثيفة تسيطر على طرق القاهرة والأقاليم.. وتحذير من اضطراب البحر الأحمر
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر
لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر
لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر
السعودية تدين الهجمات الإيرانية وتؤكد حقها في الرد لحماية أمنها
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن
العشر الأواخر من رمضان.. موعد الليالي الوترية وأفضل الأعمال لاغتنامها
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل تعاملات الأسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد علاء لصدى البلد: شخصيتي في مسلسل توابع أرهقتني

النجم محمد علاء
النجم محمد علاء
أوركيد سامي

كشف الفنان محمد علاء عن كواليس و أسرار مشاركتة في مسلسل توابع و الذي تم عرضه في النصف الأول من  دراما رمضان 2026

قال محمد علاء في تصريحات لموقع صدي البلد: “قدمنا موضوعاً هام في مسلسل توابع مناقشة مشكلة ضمور العضلات للأطفال”.

وأضاف محمد علاء:  سعيد بالعمل مرة أخرى و التعاون مع النجمة ريهام حجاج مرة أخرى بعد سنوات وأتمني أن أكرر التجربة مرة أخري

واختتم محمد علاء: شخصية طارق ارهقتني كثيراً ، طارق شخص هوائي و في نفس الوقت شخصية ضعيفة و لا يملك رأيه الخاص .

أبطال مسلسل توابع

ويشارك في بطولة مسلسل توابع بجانب ريهام حجاج: أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، هاني عادل، وغيرهم كثير من النجوم ، ومن تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل.

محمد علاء مسلسل توابع اخبار الفن نجوم الفن صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

الطماطم

قفص الطماطم يرتفع إلى 500 جنيه.. والفلاحين تكشف موعد الانخفاض

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الشيف شيماء

قفل تليفونه واختفى.. سيدة تخسر 8 آلاف جنيه بعد إعداد 100 وجبة إفطار لأوردر وهمي

ترشيحاتنا

الدكتور عبد الفتاح خضر

أستاذ تفسير بالأزهر: أسلوب القرآن البياني يجعل اليقين متجذرا في العقل والقلب

سؤال الطفلة جنا

ما هي العبادة التي لا ترتبط بوقت معين؟.. إمام السيدة زينب يجيب

سؤال الطفل عبد الرحمن

ما هو دعاء الدخول والخروج من المسجد؟ طفل يسأل وإمام السيدة زينب يجيب

فيديو

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد